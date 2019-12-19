آخرها "بطلة إعلانه".. مواقف جمعت بين محمد صلاح ومكة عام 2019

10:00 م | الخميس 19 ديسمبر 2019
محمد صلاح ومكة

محمد صلاح ومكة

كتب: حسن شحاته

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"مكة ومحمد صلاح" جملة ترددت كثيرا في العام الحالي، بسبب رصد الكاميرات لظهورهما الدائم سويا، الأمر الذي جعلهما يتصدران أكثر التغريدات تفاعلا على "تويتر" في العام الحالي، وكان آخرها الفيديو الإعلاني الذي تشارك خلاله مكة مع والدها.

ونشر محمد صلاح، فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يظهر فيه الإعلان الجديد الخاص بإحدى الشركات العالمية التي تقدم خدمات شحن وتوصيل الطرود والمستندات حول العالم، وتشارك فيه ابنته مكة في الظهور الأول لها رفقة والدها في الإعلانات التي يقدمها.

وشهد عام 2019 العديد من المواقف التي ظهرت خلالها "مكة" رفقة محمد صلاح، لذلك نرصد لكم أبرزها في التقرير التالي:

مكة وصلاح على ملعب "أنفيلد"

في يوم 12 من مايو الماضي، خطفت مكة محمد صلاح أنظار الساحرة المستديرة عندما ظهرت تلهو وتلعب بالكرة وتحرزها داخل الشباك في مشهد رائع، لابنة هداف الدوري الإنجليزي، وذلك خلال احتفال بسيط شهد توديع اللاعبين والجهاز الفني للجماهير رفقة أزواجهم وأبنائهم في ختام منافسات الدوري الإنجليزي لموسم 2018-2019.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عبر حسابها "فيفا بالعربي" على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، مقطع فيديو لهدف "مكة" نجلة محمد صلاح، معلقةً عليه: "هدف الموسم".

مكة وصلاح أثناء تسلمه جائزة الحذاء الذهبي

وحصل محمد صلاح على جائزة الحذاء الذهبي للمرة الثانية على التوالي، نظرًا لتصدره قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الماضي بالتساوي مع الثنائي السنغالي ساديو ماني لاعب الريدز، وأوباميانج مهاجم أرسنال، ونشر الفرعون المصري صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" يظهر فيها رفقة ابنته مكة أثناء نظرها للجائزة، معلقًا عليها: "نعم، أعلم أن لدينا واحدة في المنزل، هذه أخرى جديدة"، ما جعله يحصد المركز الأول كأكثر التغريدات تفاعلا على "تويتر" في مصر للعام الحالي.

احتفال صلاح بعيد ميلاد مكة

وفي شهر أكتوبر الماضي، احتفل صلاح بعيد ميلاد مكة، بعدما نشر "مومو" صورتين من الاحتفال بعيد ميلاد ابنته عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر في الأولى مع مكة وهما يرتيدان أزياء من فيلم الأنيميشن الشهير "موانا"، الأولى تحمل فيها "التورتة"، والثانية يقفان وفي يد صلاح "خطاف" ماوي السحري، معلقا عليها: "أنا، ماوي، أقدم لكم موانا! عيد ميلاد سعيد يا أميرتي".

احتفال صلاح بالهالوين رفقة مكة

احتفل صلاح مع ابنته مكة، من خلال نشر صورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر خلالها بزي مرعب هو وطفلته.

صلاح يعلق على مواقف مكة

نشر محمد صلاح، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ظهر خلالها مع مجموعة من الفتيات الصغيرات بنادي ليفربول، حيث أجاب خلالها على بعض الأسئلة المختلفة، أبرزها علاقته بالقطط التي عشقها بسبب ابنته "مكة"، حيث رد قائلاً: مكة هي التي قامت باختيار أسماء الاثنين التي يمتلكها الفرعون في منزله وهما "بوس وسكراب".

وعبر محمد صلاح، عن سعادته بالهدف الذي أحرزته "مكة"، على ملعب أنفيلد، في أعقاب نهاية مباراة ليفربول وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز.

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