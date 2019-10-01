6 معلومات عن "مينامينو" لاعب ليفربول الجديد

06:34 م | الخميس 19 ديسمبر 2019
مينامينو

مينامينو

كتب: حسن شحاته

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"الآن حققت جزءا كبيرا من أحلامي"، جملة عبّر بها مينامينو لاعب ليفرول الجديد عن سعادته بالانضمام رسميًا لبطل أوروبا في الموسم الماضي، وذلك بعدما كشف النادي الإنجليزي، صباح اليوم، عن إبرام أولى صفقاته خلال فترة الانتقالات الشتوية مع النجم الياباني قادمًا من صفوف ريد بول سالزبورج النمساوي.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز المعلومات عن مينامينو، لاعب ليفربول الجديد:

- ولد اللاعب الياباني تاكومي مينامينو يوم 16 يناير لعام 1995، في مدينة إيزوميسانو اليابانية.

- وبدأ مينامينو مسيرته الكروية في عمر التاسعة مع نادي سيسيل كوماتوري الياباني، ليستمر معهم حتى عام 2007 قبل أن ينتقل إلى شباب نادي سيريزو أوساكا الياباني ليواصل تواجده داخل الفريق حتى عام 2012، قبل أن يجرى تصعيده للفريق الأول في عام 2013، ليلعب في مركز المهاجم إلى جانب الأسطورة الأوروجوانية دييجو فورلان، بعد انتقال الأخير للنادي الياباني عام 2014.

- وفي بداية عام 2015، قرر المهاجم الياباني الشاب، خوض أولى تجاربه الاحترافية بالانتقال إلى نادي ريد بول سالزبورج النمساوي، مقابل 800 ألف يورو.

- وفي يوم 14 فبراير لعام 2015، خاض المهاجم الشاب أولى مبارياته ضد نادي فينر نيوشتادت في الدوري النمساوي، بينما جاءت أولى مشاركاته الأوروبية أمام فياريال في إياب دور الـ32 من بطولة الدوري الأوروبي.

- تألق النجم الياباني مع فريقه النمساوي، حيث شارك في النسخة الأخيرة لبطولة دوري أبطال أوروبا، وقدم أداءا كبيرا أمام الريدز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات، حيث وصلت عدد مبارياته معهم إلى 199 مباراة سجل خلالها 64 هدفًا، وصنع 44 آخرين، لتصل قيمته التسويقية إلى 12 ونصف مليون يورو.

- وتمكن مينامينو من تمثيل بلاده مبكرًا، حيث خاض مع منتخب الناشئين منافسات بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا، وكانت مباراته الأولى أمام إيران وديًا عام 2015، قبل أن يشارك مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد 2016، ليخوض 22 مباراة مع الساموري الياباني، أحرز خلالهم 11 هدفًا.

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