واصفا سحرها بغير الطبيعي.. داني ألفيس وزوجته يزوران الأقصر

شهدت مدينة الأقصر، اليوم الخميس، زيارة اللاعب البرازيلي داني ألفيس، نجم ناديي برشلونة وباريس سان جيرمان السابق، وذلك برفقة زوجته جوانا سانز، عارضة الأزياء الشهيرة للتمتع بأثار الحضارة القديمة للفراعنة، بعد أن غلب صيتها مسامعه .

وزار النجم الشهير معابد الكرنك ومعبد الأقصر ومقابر وادى الملوك والملكات، وحرص خلال زيارته على التقاط العديد من الصور التذكارية أبرزها "السيلغي" علر خلفية الجدران المقدسة للمعابد المذكورة برفقة زوجته تخليداً لزيارتهما لمصر.

وأبدى ألفيس سعادته بعد أن طأت قدماه أثار الفراعنة بالأقصر، مؤكدا على تكرار زيارته خاصة بعد رؤيته سحر غير طبيعي بالمرة على حد وصفه تتمتع به المحافظة الأثرية الأشهر في مصر.

يذكر أن داني ألفيس، لاعب الكرة البرازيلية، قد بدأ منذ أمس زيارة لمصر حيث استقبلته منطقة آثار سقارة وزوجته عارضة الأزياء جوانا سانز، واصطحبهما صبرى فرج، مدير عام آثار سقارة ومحمد يوسف مدير آثار سقارة فى جولة بالمنطقة زاروا خلالها الهرم المدرج ومقبرة نمتى مس ومقبرة واح تى مبديان انبهارهما بأثار الحضارة المصرية.