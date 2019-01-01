بـ18 مليون دولار.. طفلة روسية تدخل قائمة الأكثر ربحا على "يوتيوب"

05:33 م | الخميس 19 ديسمبر 2019
طفلة روسية

طفلة روسية

كتب: وكالات

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5 سنوات فقط، كانت كفيلة بجعلها أحد أشهر الأطفال في العالم، بعدما تمكنت الطفلة الروسية أنستاسيا رادزنيسكايا، دخول التصنيف الجديد، الذي وضعته مجلة فوربس، لأكثر 3 مدونين جنيا للأرباح، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

وتربع "رايان كاجي"، صاحب الـ8 أعوام، قائمة أكثر المدونين جنيا للأرباح، الذي وضعته المجلة مؤخرا، وذلك عبر قناة Ryan ToysReview على يوتيوب، وتصل عائدات قناته، التي تروج للألعاب إلى 26 مليون دولار في السنة.

وجاء أصحاب قناة Dude Perfect على يوتيوب، في المرتبة الثانية بالتصنيف، حيث يصل عائداتها إلى 20 مليون دولار خلال العام، وفقا لما نقله موقع "روسيا اليوم".

وجاءت الطفلة الروسية أنستاسيا رادزنيسكايا، البالغة من العمر 5 سنوات، في المركز الثالث، بقناتها Like Nastya Vlog، والتي يصل عدد متابعيها على يوتيوب إلى 42.4 مليون متابعا، وتصل عائداتها السنوية، إلى 18 مليون دولار.

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