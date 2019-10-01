فيديو.. فتاة تثير الذعر بمحاولتها سرقة طائرة

05:00 م | الخميس 19 ديسمبر 2019
طائرة

طائرة

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة شهدتها الأراضي الأمريكية، قامت السلطات بإلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما، بسبب محاولتها الاستيلاء على طائرة.

وبدأت الواقعة بتسلل الفتاة الصغيرة إلى مطار "فريسنو يوسمات الدولي" في ولاية كاليفورنيا، لتقوم بقيادة طائرة صغيرة، قبل أن تصدمها بسياج المطار، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أن ما قامت به الفتاة الصغيرة لم يشكل أي خطر على المطار والمسافرين، حيث لم يسفر عن وقوع أي إصابات.

ورصدت كاميرات المراقبة بالمطار مقطع فيديو تم تداوله على موقع "يوتيوب"، يظهر الطائرة وهي تتحرك دون أن تطير، قبل أن تتحطم إثر ارتطامها بسياج المطار وأحد المباني ما تسبب في حدوث أضرار جسيمة للطائرة.

يذكر أن الفتاة كانت ترتدي السماعة التي يستخدمها الطيارون، وبدت مضللة ولم تتعاون مع السلطات، ليتم احتجازها بتهمة سرقة طائرة، ولم تكشف الشرطة إلى الآن الدافع مما قامت به، إلا أن التقارير المبدئية أشارت إلى عدم وجود دوافع مرتبطة بالإرهاب.

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