"فيس بوك" تستحوذ على شركة ألعاب بقيمة 70 مليون يورو

11:06 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019
شركة "فيس بوك"

شركة "فيس بوك"

كتب: الوطن

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أعلنت شركة "فيس بوك" العالمية، استحواذها على شركة ألعاب الفيديو الإسبانية "بلاي جيجا"، وفقا لما ذكرته صحيفة "البيان" الإماراتية، نقلا عن شبكة "سي إن بي سي" الإخبارية الأمريكية.

قيمة استخواذ الشركة الإسبانية بلغت 70 مليون يورو

جاء ذلك الإعلان متحدث باسم "فيس بوك"، وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلا عن وسائل إعلام إسبانية، أن قيمة الاستحواذ بلغت 70 مليون يورو.

وعلى جانب آخر، رفض المتحدث باسم "فيس بوك" التعليق على قيمة الصفقة في تصريحاته لـ "سي إن بي سي".

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