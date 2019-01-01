فنلندا تقدم دورة مجانية عن الذكاء الاصطناعي لمدة 6 أسابيع

08:30 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019
الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي

كتب: أحمد حامد دياب

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أعلنت فنلندا عن تقديم دورتها المكثفة الخاصة بتعليم "الذكاء الاصطناعي" وذلك بشكل مجاني في مدة تصل لـ6 أسابيع.

وبحسب "سكاي نيوز" فإن فنلندا قد أطلقت الدورة السنة الماضية لتثقيف مواطنيها حول هذا التقنية المتطورة وقررت ترجمة الدورة التدريبية إلى عدد من لغات بلدان الأوروبي الرئيسية كهدية لمواطنيها ممن يرغبون بالالتحاق بهذه الدورة التدريبية.

وتحمل الدورة اسم "عناصر الذكاء الاصطناعي"، وهي متوفرة باللغات الإنجليزية والسويدية والإستونية والفنلندية والألمانية، حسبما نقلت "سكاي نيوز" عن موقع AIT NEWS المتخصص بالأخبار التقنية.

وتتميز الدورة بتصميمها البسيط وتوفيرها لاختبارات في نهاية كل قسم، كما أنها تغطي مجموعة من المجالات مثل الآثار الفلسفية للذكاء الاصطناعي.

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