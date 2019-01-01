التهامي ينشر صوره مع "كوستا": الكلب مذكور في القرآن كصديق.. مش نجس

نشر المنشد الديني الشيخ محمود ياسين التهامي عددا من الصور له مع كلبه، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وعلق التهامي على الصور قائلًا: "الناس اللي بتهري ما حكم تربية الكلاب، وأنها نجسة، وحكم لعاب الكلب، والهوجة غير الإنسانية في قتل وسم وتعذيب الحيوانات، نتكلم بالحب والعقل والدين بردو... عن تجربة شخصية وبالصور".

وتابع: "الترحيب والحفاوة اللي بيستقبلني بيها (كوستا) كلب ياسين والثائر، بعد ما أرجع من السفر أو الحفلة أو المكتب، كفيلة إنها تنسيني تعب بني آدمين كتيييير بنقابلها كل يوم".

وأضاف: "أما الدين فلا يوجد في القرآن ولا السنة حاجة قالت إن الكلب نجس، .. الكلب مذكور في القرآن كـ(فرد وصاحب) لأهل الكهف مش حارس ولا تابع ليهم (رابعهم كلبهم، سادسهم كلبهم، ثامنهم كلبهم)، وإن في القرآن حلال صيد الكلب (فكلوا مما أمسكن عليكم)، الصيد اللي الكلب هيجيبه ببقه وهينزل عليه لعابه".

واستطرد: "إن الأصل في الإسلام طهارة كل الحيوانات ما لم يرد نص صريح بنجاستها، وإن المشكوك فيه طاهر حتى تثبت نجاسته، وإن الخنزير بذات نفسه طاهر، لحمه بس هو اللي حرام أكله".

وأكد التهامي أن النجاسة وردت تفسيرا واجتهادا من الأئمة مضيفًا: "في مذهب كامل زي المالكية قالوا في طهارة الكلب كله، والأئمة اعتمدوا على حديث واحد عن غسل الإناء اللي اتقال في تفسيرات تانية انه إناء الشرب بس مش إناء الوضوء، واللي اتقال في وقت رواية الحديث إن الكلاب والقطط كانوا طوافين وطوافات على بيوت ومساجد المسلمين بيشاركوهم الأكل والشرب، ف اللي اتقال ببساطة متشربش مع الكلاب ف طبق واحد ولو كلب شرب من طبقك اغسله قبل ما تشرب فيه، وعرفنا بعدين من العلم الحديث ليه لأن مرض مميت زي السعار اللي بيتنقل عن طريق لعاب الكلب، ولا مية ولا صابون هيشيلوا الفيروس، هيموته بس التراب".

واستكمل: "وهناك حديث واضح وصريح ومثبت في صحيح البخاري عن ابن عمر قال: "{ كانت الكلاب تقبل وتدبر في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك } أو كما قال، وفي سنن أبي داود " { تبول وتقبل وتدبر ولم يكونوا يرشون شيئا من ذلك }. في المسجد.. الكلاب كانت بتدخل وتخرج وتعمل حمام في بيت ربنا اللي بيصلوا فيه، ولا كانوا بيسموهم ولا يضربوهم بالنار ولا يكسروا عضمهم بالشوم علشان ده بيت ربنا، ولا كانوا بيطردوهم، ولا حتى كانوا بيرشوا وينضفوا مكان الحمام بتاعهم"، مضيفًا: "رغم إن في رواية تانية راجل غير عاقل بال في المسجد فأمر النبي بالرش مكان بوله (عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : بال أعرابي في المسجد فقام الناس إليه ليقعوا فيه فقال النبي صلى الله عليه وسلم : دعوه وأريقوا على بوله سجلا من ماء ، أو ذنوبا من ماء ، فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين.رواه البخاري)، يعني فضلات الكلب طاهرة لكن الكلب نجس؟؟؟!".

واختتم منشوره قائلًا: "اللي يقولك الكلب نجس، قوله ربنا مخلقش حاجة نجسة!..من لا يرحم. لا يُرحم".