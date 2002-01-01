بعد 17 عاما.. "زيدان" لاعبا ومدربا وصاحب آخر تعادلين سلبيين في الكلاسيكو

06:37 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019
زيدان

زيدان

كتب: حسن شحاته

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بعد مرور 17 عامًا على آخر تعادل سلبي في كلاسيكو الأرض بين برشلونة ضد نظيره ريال مدريد، أعاد الفرنسي زيدان الدين زيدان، المدير الفني للميرنجي، إلى أذهان عشاق الساحرة المستديرة سيناريو عام 2002، وذلك بعدما انتهت مباراة الأمس بدون أهداف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب "الكامب نو" معقل البلوجرانا.

وشهدت المباراة واقعة غريبة بعدما أصبح الفرنسي زيدان صاحب آخر تعادلين كلاعب ومدرب، نرصد لكم تفاصيلها كالتالي:

اللاعب زيدان

كان الأسطورة الفرنسية زيدان أحد لاعبي ريال مدريد في آخر تعادل سلبي جمع بين برشلونة وريال مدريد قبل موقعة الأمس، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب "الكامب نو" يوم 23 نوفمبر لعام 2002، ضمن منافسات الجولة الـ11 من منافسات بطولة الدوري الإسباني الممتاز، حيث تُوج الميرنجي بلقبها في هذا الموسم.

المدرب زيدان

اختلف الزمان ولكن لم يختلف الشخص ولا المكان، حيث أعاد زيدان تكرار سيناريو 2002 بعدما فرض التعادل على غريمه التقليدي برشلونة، ولكن هذه المرة كمدرب، وذلك في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة العاشرة ببطولة الدوري الإسباني.

وبتلك النتيجة رفع برشلونة رصيده إلى 36 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني، متفوقا على ريال مدريد صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، لكن البلوجرانا متفوق بفارق الأهداف، فهل سينجح زيدان في تكرار سيناريو الفوز بالدوري أيضًا أم سيتمكن برشلونة من مواصلة الحفاظ على الصدارة.

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