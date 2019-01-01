4  مميزات للغة العربية لا توجد في أي لغة أخرى

يحتفي العالم بيوم الغة العربية في 18 ديسمبر من كل عام، والتي تعتبر من أكثر اللغات انتشارًا في العالم، فقد تم اعتبارها منذ 1973 واحدة من لغات العالم الست وفق تصنيف الأمم المتحدة، وقد ساهم هذا في انتشار هذه اللغة حول العالم.

وفي يومها العالمي، تتناول "الوطن" مميزات اللغة العربية، والتي يعرضها الدكتور محمد ياسين مدرس بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر بفرع إيتاي البارود.

لغة الدين

اللغة العربية هي لسان العرب، وقد اختارها الله لتكون لغة القرآن الكريم، والأحاديث الشريفة، فلا تصح قراءة القرآن الكريم إلا باللغة العربية، وكذلك الصلاة، وأداء الصلوات الخمسة.

لغة الضاد

تعرف اللغة العربية بلسان الضاد، لأنها اللغة الوحيدة التى تحتوى على هذ الحرف الذي يخرج من التقاء إحدى حافتي اللسان مع الضرس العلوي. وقيل أنها لعة الضاد لأن العرب لم يجدوا صعوبة في نطق هذا الحرف.

الترادف في المعني

في اللغة العربية يمكن أن تجد ترادف للكثير من الكلمات، ولكنها بمعاني مختلفة، فعلى سبيل المثال، كلمة البكاء هناك ...

أجهش بمعني تهيأ للبكاء

اغرورقت عيناه امتلأت عيناه بالدموع

دمعت بمعني سال الدمع

همت بمعني سالت الدموع بكثرة

النحيب بمعني البكاء بصوت مرتفع

العويل بمعني الصياح مع البكاء.

الاشتقاق

تعتبر الاشتقاق أو استخلاص أكثر من معني من كلمة واحدة من خصائص اللغة العربية، مثال قراءة فيمكن القول قارئ أو مقروء أو مقرء، وهى كلمات مشتقة من نفس الفعل، لكن لكل كلمة معنى.