لزيادة الإنتاج.. مرحاض جديد لا يمكن الجلوس عليه لأكثر من 5 دقائق

03:14 ص | الخميس 19 ديسمبر 2019
باحثون يبتكرون مرحاض لا يمكن الجلوس عليه لأكثر من 5 دقائق

باحثون يبتكرون مرحاض لا يمكن الجلوس عليه لأكثر من 5 دقائق

كتب: وكالات

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يقضي الكثير من الموظفين وقتا كبيرا داخل المراحيض في استخدام هواتفهم الشخصية أو الحديث مع بعضهم، الأمر الذي يتسبب في إضاعة الكثير من الوقت، ما جعل باحثين يبتكرون مرحاضا يدفع الأشخاص لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق.

واعتمد المصممون على جعل المرحاض مائلا بزاوية 13 درجة، ليكون غير مريح وغير ضار في ذات الوقت نفسه، إذ أن درجة ميل المرحاض تزيد الضغط على الأرجل بشكل مشابه لحركة القرفصاء، وفقا لـ"سبوتنيك".

ويسعى صانعو المرحاض لاستهداف المكاتب وأماكن العمل، بهدف تقليل فترات مكوثهم في دورات المياه، بهدف تحسين الإنتاجية، حيث كشفت دراسات طبية أن استخدام المرحاض التقليدي، يمكن أن يؤدي لتضخم البواسير وضعف عضلات الحوض، وسيتم طرح المرحاض الجديد في الأسواق بتكلفة تتراوح ما بين 150 إلى 500 جنيه إسترليني.

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