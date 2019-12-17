لزيادة الإنتاج.. مرحاض جديد لا يمكن الجلوس عليه لأكثر من 5 دقائق

يقضي الكثير من الموظفين وقتا كبيرا داخل المراحيض في استخدام هواتفهم الشخصية أو الحديث مع بعضهم، الأمر الذي يتسبب في إضاعة الكثير من الوقت، ما جعل باحثين يبتكرون مرحاضا يدفع الأشخاص لمغادرة الحمام خلال 5 دقائق.

واعتمد المصممون على جعل المرحاض مائلا بزاوية 13 درجة، ليكون غير مريح وغير ضار في ذات الوقت نفسه، إذ أن درجة ميل المرحاض تزيد الضغط على الأرجل بشكل مشابه لحركة القرفصاء، وفقا لـ"سبوتنيك".

BREAKING NEWS: Say goodbye to comfort breaks! New downward-tilting toilets are designed to become unbearable to sit on after five minutes. They say the main benefit is to employees in improved employee productivity. pic.twitter.com/lfDbeXJdCX — Dave Vescio (@DaveVescio) December 17, 2019

ويسعى صانعو المرحاض لاستهداف المكاتب وأماكن العمل، بهدف تقليل فترات مكوثهم في دورات المياه، بهدف تحسين الإنتاجية، حيث كشفت دراسات طبية أن استخدام المرحاض التقليدي، يمكن أن يؤدي لتضخم البواسير وضعف عضلات الحوض، وسيتم طرح المرحاض الجديد في الأسواق بتكلفة تتراوح ما بين 150 إلى 500 جنيه إسترليني.