آخرها تصدي راموس لكرة ميسي.. مدافعون تقمصوا دور حارس مرمى

شهدت مباراة برشلونة ضد ريال مدريد التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب "كامب نو"، وأنتهت بالتعادل السلبي، لقطة غريبة، عندما نجح المدافع الدولي الإسباني سيرجيو راموس من إنقاذ فريقه من هدف محقق بعدما تصدى لتسديدة ميسي، التي كانت في طريقها لهز شباك الميرنجي الخالية من حارس مرماه، في الدقيقة 31 من زمن المباراة.

ولم تكن واقعة راموس، مدافع ريال مدريد الأولى التي يتقمص فيها المدافعون دور حراس المرمى في إنقاذ أنديتهم، ونرصد لكم أبرزهم في التقرير التالي.

السنغالي كوليبالي

تمكن المدافع الدولي السنغالي خاليدو كوليبالي، لاعب نابولي الإيطالي، من إنقاذ فريقه أمام ليفربول، عندما أخرج الكرة من على خط المرمى، بعد تسديدة رائعة من البرازيلي فيرمينيو مهاجم الريدز، مستغلا خروجا خاطئا من حارس فريقه، ليخرجها كوليبالي ببراعة، قبل أن تسكن الشباك في الدقيقة 55، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب "أنفيلد" وأنتهت بنتيجة 1-1، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

جو جوميز

وفي عام 2018، واجه نابولي نظيره ليفربول في دوري أبطال أوروبا، وتمكن حينها الإنجليزي جو جوميز، مدافع الريدز، من إنقاذ كرة متجهة للشباك الخالية ببراعة في الدقيقة 75، ولكن الفريق الإيطالي، نجح في خطف الفوز بالدقيقة الأخيرة من زمن المباراة، عن طريق لورينزو إنسيني.

أندريا مازييلو

وفي عام 2018، شهدت مباراة نابولي أمام أتالانتا بالدوري الإيطالي، إنقاذا خرافيا من أندريا مازييلو، مدافع أتالانتا، بعدما أخرج تسديدة ميليك مهاجم نابولي من على خط المرمى، في الدقيقة 50، ليساهم في قلب فريقه الطاولة على نابولي والتغلب عليه بنتيجة 2-1.

ماتس هوملز

وفي عام 2015، خطف ماتس هوملز، مدافع بروسيا دورتموند أنظار الجميع بتصدي خرافي برأسيه رائعة، لتسديدة جونزالو كاسترو، نجم باير ليفركوزن السابق، تمكن من إبعادها ببراعة من على خط مرمى فريقه، في اللقاء الذي انتهى بالتعادل السلبي في الدوري الألماني.

حمادة طلبة

وفي عام 2016، نجح مدافع الزمالك السابق حمادة طلبة في إنقاذ المنتخب المصري من هدف محقق أمام نظيره النيجيري، بعدما تمكن من إبعاد الكرة من على خط مرمى الفراعنة ببراعة، في الدقيقة 84 من زمن المباراة، عندما كانت النتيجة تشير إلى تقدم نسور نيجيريا بهدف نظيف.