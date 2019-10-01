قبل موسم الامتحانات: ورش تدريبية لخفض توتر الطالبات في دور الأيتام

تخفيف آثار التوتر والضغوط الدراسية والنفسية لعدد من أبناء دور الأيتام من الجنسين قبل امتحانات نصف العام، وتحفيزهم على تجاوزها بنجاح وتحقيق أعلى الدرجات، فكرة دفعت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية لتنظيم ورش تتضمن تمارين تنفس وتأهيل نفسى للفتيات: «طالبات كتير بتستسلم للضغوط وبتمر عليهم فترة الامتحانات بصعوبة، وبنحاول نساعدهم يواصلوا المذاكرة ويواجهوا الصعوبات المختلفة»، بحسب مسئولة الورشة أسماء يوسف.

تشمل التدريب على التنفس من البطن وتمارين الاسترخاء واستراتيجيات الاستذكار

يتولى أخصائيون اجتماعيون ونفسيون تدريب الطالبات على المهارات الحياتية والنفسية، وتقدير الذات والتعبير عنها، ووفقاً لـ«أسماء»، تستهدف الورش فتيات دار النور المحمدى بشبرا الساحل وعددهم 12 فتاة فى عمر 12 و13 عاماً: «تشمل التدريب على التنفس من البطن، وتمارين الاسترخاء، واستراتيجيات الاستذكار».

تفاعل ملحوظ منذ اليوم الأول واستجابة سريعة من الفتيات، رصدتها «أسماء»: «بيحفظوا بسرعة وبيسمعوا الكلام»، ما كان كفيلاً بكسر حاجز الخوف ورهبة الامتحانات، خاصة أن المدربة كانت حريصة على تشغيل موسيقى هادئة خلال ساعات الورشة مصحوبة بالحديث عن الأمانة لتقليل حالات الغش فى اللجان.

يأتى ذلك ضمن خطة عمل لرفع كفاءة 20 دار أيتام، تم بدء العمل فى 3 منها، هى دار عبير الإسلام، ودار النور المحمدى، ودار نور الهدى، كما يجرى تجهيز ورش تدريب للتصدى للتنمر، تستهدف أعماراً تتراوح بين 6 و18 عاماً، من خلال عرض مسرحى.

«كشك أخلاق»، مصطلح أطلقته الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مشكاة»، على خطة تطوير ورفع كفاءة 20 دار أيتام، موضحة أن المؤسسة تقدم مجموعة من الورش التدريبية ودروس تأسيس للأيتام فى مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، فضلاً عن ورش فى علم النفس، وعلم الاجتماع، وأخرى فنية ورياضية.