قبل موسم الامتحانات: ورش تدريبية لخفض توتر الطالبات في دور الأيتام

07:28 م | الأربعاء 18 ديسمبر 2019
أخصائية اجتماعية أثناء تدريب الفتيات داخل إحدى دور الأيتام

أخصائية اجتماعية أثناء تدريب الفتيات داخل إحدى دور الأيتام

كتب: سحر عزازى

أخبار متعلقة

معاون وزيرة التضامن: 95% من أبناء دور الأيتام ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة

معاون وزيرة التضامن: 95% من أبناء دور الأيتام ملتحقون بمراحل التعليم المختلفة

أطباء: الأمراض النفسية تعوق أبناء دور الأيتام عن مواصلة التفوق وتعزلهم عن المجتمع

أطباء: الأمراض النفسية تعوق أبناء دور الأيتام عن مواصلة التفوق وتعزلهم عن المجتمع

من دور الأيتام لـ"الهندسة والحقوق والتجارة": "إحنا مش عديمي الرباية"

من دور الأيتام لـ"الهندسة والحقوق والتجارة": "إحنا مش عديمي الرباية"

في دور الأيتام.. تعليم "على قد الإيد": إمكانات قليلة.. واهتمام بلا حدود

في دور الأيتام.. تعليم "على قد الإيد": إمكانات قليلة.. واهتمام بلا حدود

تخفيف آثار التوتر والضغوط الدراسية والنفسية لعدد من أبناء دور الأيتام من الجنسين قبل امتحانات نصف العام، وتحفيزهم على تجاوزها بنجاح وتحقيق أعلى الدرجات، فكرة دفعت مؤسسة مشكاة نور للعلم والتنوير الثقافية لتنظيم ورش تتضمن تمارين تنفس وتأهيل نفسى للفتيات: «طالبات كتير بتستسلم للضغوط وبتمر عليهم فترة الامتحانات بصعوبة، وبنحاول نساعدهم يواصلوا المذاكرة ويواجهوا الصعوبات المختلفة»، بحسب مسئولة الورشة أسماء يوسف.

تشمل التدريب على التنفس من البطن وتمارين الاسترخاء واستراتيجيات الاستذكار

يتولى أخصائيون اجتماعيون ونفسيون تدريب الطالبات على المهارات الحياتية والنفسية، وتقدير الذات والتعبير عنها، ووفقاً لـ«أسماء»، تستهدف الورش فتيات دار النور المحمدى بشبرا الساحل وعددهم 12 فتاة فى عمر 12 و13 عاماً: «تشمل التدريب على التنفس من البطن، وتمارين الاسترخاء، واستراتيجيات الاستذكار».

تفاعل ملحوظ منذ اليوم الأول واستجابة سريعة من الفتيات، رصدتها «أسماء»: «بيحفظوا بسرعة وبيسمعوا الكلام»، ما كان كفيلاً بكسر حاجز الخوف ورهبة الامتحانات، خاصة أن المدربة كانت حريصة على تشغيل موسيقى هادئة خلال ساعات الورشة مصحوبة بالحديث عن الأمانة لتقليل حالات الغش فى اللجان.

يأتى ذلك ضمن خطة عمل لرفع كفاءة 20 دار أيتام، تم بدء العمل فى 3 منها، هى دار عبير الإسلام، ودار النور المحمدى، ودار نور الهدى، كما يجرى تجهيز ورش تدريب للتصدى للتنمر، تستهدف أعماراً تتراوح بين 6 و18 عاماً، من خلال عرض مسرحى.

«كشك أخلاق»، مصطلح أطلقته الدكتورة نور الهدى الجمّال، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «مشكاة»، على خطة تطوير ورفع كفاءة 20 دار أيتام، موضحة أن المؤسسة تقدم مجموعة من الورش التدريبية ودروس تأسيس للأيتام فى مواد اللغة العربية، واللغة الإنجليزية، والرياضيات، فضلاً عن ورش فى علم النفس، وعلم الاجتماع، وأخرى فنية ورياضية.

 

أخبار قد تعجبك

الأكثر قراءة

"محمد" عمل فرح بعد 3 سنين جواز.. وابنه أول المعازيم

"محمد" عمل فرح بعد 3 سنين جواز.. وابنه أول المعازيم

رغم مرور 3 سنوات على زواجهما، إلا أنه قرر أن يكافئ زوجته ويقيم لها حفل زفاف كاملاً، ليعوضها عن زواجهما دون إقامة حفل. محمد سعيد، الشهير بـ«جبس مصر»، 26 عاماً
رش معطر الجو ثم أشعل سيجارة داخلها.. انفجار سيارة يثير رعب المارة

رش معطر الجو ثم أشعل سيجارة داخلها.. انفجار سيارة يثير رعب المارة

انفجرت سيارة في بريطانيا عندما حاول صاحبها إشعال سيجارة داخلها بعد رش كمية زائدة من معطر الجو.
تسبب سرطان الدماغ وتستخدم في المراحيض.. حقائق صادمة عن النودلز

تسبب سرطان الدماغ وتستخدم في المراحيض.. حقائق صادمة عن النودلز

بعد وفاة طفلة يُقال إن بسبب تناولها نودلز، فيما يلي أضرار النودلز وحقائق صادمة عنها
5 معلومات عن "ساعة الشيطان".. لماذا يستيقظ البعض في الثالثة صباحا؟

5 معلومات عن "ساعة الشيطان".. لماذا يستيقظ البعض في الثالثة صباحا؟

ساعة الشيطان، أو ساعة السحر، هو اسم يطلق على الساعة الثالثة بعد منتصف الليل، التي ارتبطت منذ قرون عديدة بممارسة السحر وظهور الشياطين والكائنات الشريرة.
تناولت وجبة "نودلز".. القصة الكاملة لوفاة طفلة في سوهاج

تناولت وجبة "نودلز".. القصة الكاملة لوفاة طفلة في سوهاج

نالت واقعة وفاة طفلة في سوهاج، التي صارت معروفة إعلاميا باسم "طفلة الإندومي"، اهتماما واسعا، منذ الأمس، بسبب ارتباط حادث الوفاة بوجبة يتناولها ملايين الأشخاص في