سر تسمية مباراة برشلونة ضد الريال بـ"كلاسيكو الأرض"

يترقب عشاق الساحرة المستديرة في جميع أنحاء العالم، المباراة النارية المرتقبة بين فريقي برشلونة ضد الريال، في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، ضمن اللقاء المؤجل بينهما من الجولة العاشرة لبطولة الدوري الإسباني "الليجا".

ويطلق على المباراة الشهيرة بين قطبي إسبانيا اسم "كلاسيكو الأرض"، لذلك نرصد لكم في التقرير التالي السر وراء تسمية مباراة برشلونة ضد الريال بهذا الاسم.

أطلق لقب "الكلاسيكو" في المرة الأولى على مباراة بوكا جونيورز الأرجنتيني، أمام مواطنه ريفر بليت، بسبب المنافسة القوية بينهما التي تصل إلى حد العنف والإصابات سواء داخل الملعب أو خارجه بين الجماهير، وذلك وفقا لما نقلته "آس" الإسبانية في وقت سابق.

وبدأ مشجعو كرة القدم يستخدمون كلمة "كلاسيكو" في مباراة برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد في التسعينيات، نظرا للمتابعة الكبيرة التي يتمتع بها اللقاء من كافة مشجعي كرة القدم على مستوى العالم، في مختلف البطولات المحلية والقارية تاني نجمع بين الفريقين، وذلك بسبب الكم الهائل من نجوم الساحرة المستديرة الذين يلعبون في كلا الفريقين، بالإضافة للصراع القوي بينهما على مستوى البطولات والجماهير الكبيرة التي يتمتع بها الفريقان في إسبانيا.

وأصبح بعد ذلك هذا المصطلح يطلق على المباراة التي تجمع بين أقوى فريقين في بطولة الدوري الخاص ببلادهما، ونظرًا لأن قطبي أسبانيا من أبرز فرق العالم ويضمون أفضل اللاعبين، فتم تسمية المباراة التي تجمعهما باسم "كلاسيكو الأرض"، فهي تعد أقوى مباراة في العالم.

لماذا لا يطلق على مباراة برشلونة ضد الريال مصطلح "ديربي بدلا من الكلاسيكو"؟

لا يمكن إطلاق مصطلح "ديربي" على مباراة برشلونة أمام غريمه التقليدي ريال مدريد، لأن هذه الكلمة تطلق على المباراة التي تجمع فريقين من نفس المدينة، وهو الأمر الذي لا يتحقق في تلك المباراة، حيث أن "الميرنجي" ينتمي إلى العاصمة الإسبانية مدريد، بينما يتواجد "البلوجرانا" في إقليم كتالونيا، لذلك يطلق على لقائاتهما اسم "كلاسيكو" وليس "ديربي".