الثلوج تتساقط والحرارة تحت الصفر.. أبرد 5 مدن في مصر

"مناخها معتدل".. جملة شهيرة دائمًا ما توصف مصر بها، نظرًا لأن المناخ السائد في مصر أغلب أيام السنة يميل إلى الاعتدال، وعلى الرغم من ذلك فإن هناك بعض المدن المصرية التي تنخفض درجة حرارتها بشكل كبير في فصل الشتاء، أبرزها سانت كاترين.

وأمس، قال اللواء طلعت العناني، رئيس مدينة سانت كاترين، إن المدينة تتعرض لطقس بارد منذ أيام وبلغت درجات الحرارة 7 درجات داخل المدينة وتنخفض لأقل من 1 مع اقتراب الفجر، وفوق قمم الجبال انخفضت إلى 6 درجات تحت الصفر، موضحا أن الثلوج تساقطت على قمة جبل موسى بكميات بسيطة تظهر مع أول ضوء وتتعرض للذوبان بمجرد شروق الشمس.

مدينة سانت كاترين ليست الوحيدة التي تقل درجات الحرارة بها، بل هناك أكثر من مدينة تمتاز في الشتاء عن غيرها بالطقس البارد الذي يصل إلى حد تساقط الثلوج، وتستعرضها الوطن بحسب درجات الحرارة المتوقعة لليوم الأربعاء، فيما يلي:

مدينة نخل

درجات الحرارة المتوقعة غدًا لمدينة نخل: الصغرى 3، والعظمى 15.

مدينة سيوة

درجات الحرارة المتوقعة غدًا لمدينة سيوة: الصغرى 9، والعظمى 19.

مدينة طابا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا لمدينة طابا: الصغرى 9، والعظمى 17.

مدينة كاترين

درجات الحرارة المتوقعة لمدينة غدًا كاترين: الصغرى 2، والعظمى 11.

مدينة قنا

درجات الحرارة المتوقعة غدًا لمدينة قنا: الصغرى 9، والعظمى 21.