السر في الثوم.. كيف تقي نفسك من النوبات القلبية والجلطات الدماغية؟

12:54 ص | الأربعاء 18 ديسمبر 2019
النوبة القلبية

النوبة القلبية

كتب: وكالات

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توصلت دراسة أجراها علماء جامعة "بليخانوف" الروسية للعلوم الاقتصادية بالتعاون مع فريق صيني، عن رد فعل جسم الإنسان على الثوم، إلى أن الثوم سلاح قوي ضد أمراض الأوعية الدموية.

ونقل موقع "روسيا اليوم" عن مجلة "Chinese Journal of Natural Medicines" أن تصلب الشرايين واحد من المشكلات التي تواجه الطب الحديث، وذلك لأنه السبب الأساسي في تطور غالبية أمراض الأوعية الدموية مثل النوبات القلبية والجلطات الدماغية.

ويجري حاليا العمل على إنتاج أدوية طبيعية دون آثار جانبية تهدف إلى منع تصلب الشرايين، لذا قد تكون نتائج هذه الدراسة الحديثة عن تأثير الثوم مفيدة في إنتاج مثل هذه الأدوية.

وأشار البروفيسور في جامعة بليخانوف، فاسيلي كاراودين، إلى أن الثوم قادر على منع تراكم الكوليسترول في الطبقة الوسطى من الجدران الداخلية للأوعية الدموية، ما يمنع تكون لويحات تصلب الشرايين.

وأوضح كاراودين أن الأدوية التي أساسها الثوم يمكن أن تفيد في بقاء قطر الأوعية الدموية طبيعيا، والتخلص من اللويحات الموجودة فيها، مع عدم وجود أي أعراض جانبية، أي يمكن استخدامه مدى الحياة.

واستنتج الباحثون أن الثوم قادر على خفض ضغط الدم وتعزيز تخثر الدم وجعل مستوى الدهون فيه طبيعيا، كما فسروا أن الأدوية التي أساسها الثوم والمسجلة كمكملات غذائية بيولوجية، سوف تصبح في المستقبل أدوية تصرف من دون وصفة طبية.

وفي الوقت الحالي، يعمل خبراء الجامعة على إيجاد شكل للمستحضرات الدوائية التي أساسها الثوم، لتحديد العلاقة بين الجرعة وتأثيرها وتحديد تركيبها، وتكييفها مستقبلا لطريقة الطب الشخصي وطرق التغذية.

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