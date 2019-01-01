بعد واقعة السجادة.. فتاة تتزوج نفسها في حفل زواج رسمي

واقعة غريبة شهدتها بريطانية، عندما تزوجت فتاة تدعى ساندرا بلانكو من نفسها، عقب ترك عريسها لها، قبل يوم زفافهما بفترة قصيرة جدًا.

ونقل موقع "سبوتنيك"، عن صحيفة "مترو" البريطانية، أن بداية القصة أن ساندرا بلانكو قبلت الزواج من خطيبها الذي كانت تربطها به علاقة حب لمدة سنة ونصف تقريبا.

وبالفعل، بدآ تجهيزات الزفاف، واستمرا طوال 6 أسابيع في تنظيم حفل في "لاس فيجاس" في الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه قبل الحفل بفترة قصيرة، قرر خطيبها الانفصال عنها.

على الرغم من كل ذلك، لم يرتضي منظمو الحفل، إعادة الأموال التي دفعتها ساندرا لإقامة الزفاف، لذلك اتخذت بلانكو قرارا بأن تتزوج من نفسها، وبدلاً من العريس دعت عارض أزياء أمريكي اسمه إيان سبيفي لتكمل الكل العام فقط.

وتقول ساندرا بلانكو، العروس التي تبلغ من العمر 30 عاما، إن رحلتها إلى "لاس فيجاس" جعلت نظرتها للحياة مختلفة، مضيفة: "أدركت أولاً وقبل كل شيء، من الضروري أن تحب نفسك من أجل مقابلة شريك يقدرك".

وأشارت بلانكو، متحدثة عن نفسها "أنا رومانسية جدا، ولهذا السبب، في يوم الزفاف مشيت وحيدة إلى المذبح، وألقى الكاهن في زي إلفيس بريسلي خطابًا مؤثرًا حيث قال إن الوقت قد حان لتحبي نفسك وحياتك الغالية".

وقبل أسبوع، وقع حادث مشابه عندما أقدمت امرأة تقيم بمدينة مانشستر في إنجلترا، على الزواج من سجادتها، بعد أن نصحها أصدقائها نظرًا لحبها الشديد لها.

وتزوجت بيكي كوكس من سجادتها، بعد أن أطلقت عليها اسم "مات"، وتتمتع حاليًا بشهر عسل رائع في منزلها بمانشيستر الكبري، وفقًا لموقع "روسيا اليوم".

وخلال مراسم الزواج، التى استمرت نحو ساعة، وعدت بيكي وهي أم عزباء لطفلين، السجادة بالحب والتكريم ورعايتها، حتى يفرق الموت بينهما.

وارتدت بيكي، فستان زفاف أبيض تقليدي لهذه المناسبة، وقالت "إنها اشترت السجادة "مات" منذ عام تقريبًا، ومنذ تلك اللحظة، وقعت في حبها من النظرة الأولى، وكانت تعبر عن حبها لكل شخص تواجه، واعتادوا المزاح، إذا كنت تحبين مات فيمكنك الزواج منها".

وأضافت أنها تقضي الكثير من الوقت لتنظيفها وإخراجها عدة مرات إلى الخارج يوميًا، حتى تبدو في أفضل حالاتها، ولا يمكن أن أتخيل حياتي بدون مات الآن.