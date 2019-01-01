رش معطر الجو ثم أشعل سيجارة داخلها.. انفجار سيارة يثير رعب المارة

09:48 م | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
السيارة التي انفجرت

السيارة التي انفجرت

كتب: مصطفى الصبري

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أصيب سائق سيارة بمنطقة "ويست يوركشاير" في المملكة المتحدة، بجروح طفيفة بعدما انفجرت سيارته عن طريق الخطأ، أثناء محاولته إشعال سيجارة وهو داخلها، بعدما قام برش كمية زائدة من معطر الجو.

وفوجئ المارة والسكان في شارع "فاونتن"، في منطقة "هاليفاكس" الإنجليزية، بانفجار قوي حوالي الساعة 3.5 مساء، يوم السبت الماضي، وقال شهود إن الانفجار كان "هائلاً"، ما ألحق أضرارًا بنوافذ العديد من الشركات وهز منازل بأكملها، وفقا لموقع "oddity central".

في البداية، انتشرت تكهنات عديدة حول طبيعة الحادث، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، إلى أن صدر توضيح رسمي من الشرطة البريطانية، في "يوركشاير"، قالت فيه إن "صاحب سيارة كانت متوقفة في ذلك الشارع استخدم معطرًا للهواء، ولكن لم يقم بتهوية سيارته قبل إشعال سيجارته".

وأضاف تقرير الشرطة أن الانفجار أدى إلى تدمير الزجاج الأمامي للسيارة وبعض أجزائها الأخرى، جنبا إلى جنب مع بعض النوافذ في المباني التجارية القريبة، ولكن لحسن الحظ، أصيب المالك بجروح طفيفة فقط، وحذرت من الحادث كان يمكن أن يكون أسوأ.

وتظهر صور السيارة أن الانفجار كان أسوأ بكثير مما يشير إليه بيان الشرطة، فليس فقط جميع النوافذ مكسورة، ولكن يبدو أن المعدن الموجود على الأبواب مشوه نتيجة للانفجار، والمصدّ الخلفي بالكاد معلق، والمصابيح الخلفية كلها مُتفجّرة وتخرج من مآخذها، وحتى سطح السيارة يبدو منفصلاً.

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