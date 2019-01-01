"بإيدك تطفّيها".. مبادرة لتدريب أهالي الصعيد على التصدي للحرائق

كيفية إطفاء الحرائق بطرق متعددة، مبادرة انطلقت لنشر الوعى فى قرى الصعيد، أبطالها أربع فتيات من مدينة «دراو»، بمركز نجح الشيخ عمران بأسوان، تحت شعار «بإيدك تطفّيها»، وتستهدف الأطفال من عمر 7 لـ18 عاماً، وكبار السن وربات البيوت.

مدارس ووحدات محلية زارها أعضاء المبادرة لتعليم الأهالى والجيران كيفية التصدى للحرائق، حيث حصلت آية حسين، صاحبة المبادرة، على تدريب مكثف عن السلامة والصحة المهنية المتعلق بالحرائق والإسعافات الأولية: «تحمست للفكرة بعد حريق محطة مصر»، مؤكدة أنه من المفترض إلمام كل فرد بمعلومات كافية حول التعامل مع تلك الأزمات، خاصة فى فصل الشتاء.

"آية": تأثرت بحريق محطة مصر.. وأسعى لتطبيق الفكرة فى أنحاء الجمهورية

شاركت «آية» بالمبادرة فى برنامج تنمية أبناء الصعيد، التابع لوزارة الشباب والرياضة، ضمن 200 مشترك، تم تصفيتهم إلى 50، وكانت من بين الفائزين، وتطمح فى الوصول للمرحلة النهائية، لتطبيق فكرتها على مستوى الجمهورية: «فى مدارس ابتدائية وإعدادية وفصل واحد، تعاملت مع الأطفال مباشرة، وشرحت لهم استخدام طفاية الحريق»، فضلاً عن شرح أنواع الطفايات، وكيفية التعامل مع حريق الزيت، الورق، الخشب والحرائق الناتجة عن الشتاء لحماية المواطنين: «بنعمل تجارب حية، عشان نوعّى الناس».

تشارك فى المبادرة دعاء أحمد، صفاء أحمد وإسراء أبوالعلا، حيث يذهبن للقرى المجاورة والمدارس معاً، ويجتمعن بربات البيوت والأسر البسيطة لتصحيح المفاهيم الخاطئة عن إطفاء الحريق.