بعد واقعتي الرحاب ومصر الجديدة.. إرشادات للنجاة حال تعطل الأسانسير

واقعتان واحدة تلو الأخرى حدثتا بمنطقتين مختلفتين، لكن بطلها هو "المصعد الكهربائي"، الأولى هي إنقاذ إدارة شرطة النجدة بمديرية أمن القاهرة التابعة لوزارة الداخلية، 3 أشخاص بعد احتجازهم داخل مصعد "أسانسير" بأحد العقارات بمنطقة مصر الجديدة.

جاء ذلك بعد 24 ساعة من نجاح قوات الأمن في إنقاذ نجل ضابط تعلق به مصعد فيلا بمدينة الرحاب، أمس، واُحتجز بداخله لمدة يومين داخل مصعد "أسانسير فيلا" تمتلكها أسرته، وذلك تحت إشراف اللواء علي السبكي مسؤول قطاع الأمن بالمدينة، وفق ما ذكره مصدر أمني.

نصائح للتعامل مع تعطل المصعد

ومع تكرار وقائع تعطل الأسانسير، هناك بعض النصائح للمواطنين عليهم إتباعها عند حدوث ذلك الأمر معهم، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لـ"Schindler worldwide"، المتخصصة بأمور المصاعد الكهربائية، وهي..

- إذا توقف المصعد بين الطوابق فلا داعي للذعر وعيلك التنفس بهدوء، إذ يوجد الكثير من الهواء في المصعد

- الالتزام بالهدوء والتصرف بحكمة عند توقف المصعد بهم، وعدم تسلقه حفاظا على سلامتك.

- استخدم زر ALARM أو HELP (مساعدة) أو الهاتف أو الاتصال الداخلي من أجل الحصول على المساعدة.

- سوف تأتي إضاءة الطوارئ في حالة انقطاع التيار الكهربائي.

- في حال الهبوط المفاجئ لـ"الأسانسير"، عليك الحفاظ على توزان جسمك، من خلال سند الرأس والظهر والرقبة والوقوف بشكل مستقيم.

- عدم الطرق على الأبواب بشدة أو الضغط العنيف على الأزرار، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق السعودية"، في تقرير عن "ما يجب فعله عند تعطل المصاعد الكهربائية".