دراسة: درجات الحرارة المرتفعة سبب رئيسي للأمراض العقلية

ربط علماء بالمعهد الوطني للصحة العقلية، ارتفاع درجات الحرارة المتزايد بزيادة أعداد المترددين على المستشفى لدواع مرتبطة بالصحة العقلية، وبزيادة معدلات الانتحار في الولايات المتحدة، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" نقلا عن موقع "medicalnewstoday".

وأكد العلماء وجود مجموعة من العوامل المسببة للانتحار والمرتبطة به، تصعب دراستها كلها، لكن فهمها أصبح أشد إلحاحًا بسبب زيادة معدلات الانتحار في الولايات المتحدة بشكل مطرد من عام 2001 إلى عام 2017، إذ أن ارتفاع درجات الحراراة أودى بحياة 47173 شخصًا في الولايات المتحدة فقط في عام 2017.

وجمع العلماء بيانات من أقسام الطوارئ في كاليفورنيا، ومعلومات حول زيارات تشخيص الصحة العقلية من عام 2005 إلى عام 2016، وحول حالات الانتحار في الولايات المتحدة من 1960 إلى 2016، إذ استطاع معدو الدراسة تصميم جداول مكانية وزمنية دقيقة راصدين فيها درجات الحرارة في كل شهر بكل مقاطعة من مقاطعات الولايات المتحدة.

ولخص العلماء ما توصلوا إليه في تقرير صادر عن المعهد الوطني للصحة العقلية، وتشير التقديرات الرئيسة إلى أن زيادة متوسط درجة الحرارة الشهرية بمقدار درجة فهرنهايت يؤدي إلى زيادة دخول المستشفيات وأقسام الطوارئ لدواعي الصحة العقلية بنسبة 0.48% وزيادة حالات الانتحار بنسبة 0.35%.

كما أظهر العلماء، أن تقديراتهم ظلت مستقرة مع مرور الوقت، أي لم يظهر أن الأشخاص يتكيفون مع التغيرات في درجات الحرارة بسرعة كبيرة، فضلا أنهم لم يجدوا أي دليل على التكيف الفعال مع آثار بعينها في أي مكان أو بين أي مجموعة في الولايات المتحدة، أي أن درجات الحرارة المرتفعة أثرت على الصحة العقلية حتى بالنسبة للسكان المعتادين على ارتفاع درجات الحرارة.