مصدر جيد للبروتين.. إنتاج أول رغيف خبز من الصراصير في بريطانيا

06:57 ص | الثلاثاء 17 ديسمبر 2019
متجر بريطاني يصنع أول رغيف خبز من الصراصير

متجر بريطاني يصنع أول رغيف خبز من الصراصير

كتب: وكالات

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للمرة الأولى في تاريخ بريطانيا، قام أحد المتاجر في منطقة نورويتش سيتي بتقديم أول رغيف مصنوع من مئات الصراصير، حيث أصدر المتجر، مجموعة محدودة من أرغفة الخبز المصنوعة من دقيق الكريكيت "صرصور الليل"، الذي تقوم بتوفيره "إيت غراب"، العلامة التجارية الرائدة في مجال الحشرات في المملكة المتحدة.

وأوضح المخبز البريطاني "روبرتس بيكري"، أن كل رغيف من الخبز ينتجه يحتوي على حوالي 336 من الصراصير المجففة، قبل أن يتم طحنها ثم مزجها بدقيق القمح والحبوب، ثم يخبز ليصبح ما يدعي أنه "رغيف لذيذ للغاية بأطراف مقرمشة"، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك الروسي".

وقال المدير الإداري للمخبز البريطاني: "الصراصير عنصر غذائي جديد ومثير حقا، إنها جيدة بشكل لا يصدق ولذيذة بالفعل، على الرغم من ما قد يعتقده الناس عنها"، وبالإضافة إلى أنها مفيدة لصحة الأمعاء، فإن بعض خبراء الأغذية يزعمون أن الصراصير مليئة بالعناصر الغذائية، وأن الخبز المصنوع منها يحتوي على بروتين أكثر من الرغيف العادي.

وكشف رئيس قسم الابتكارات في مخبز "روبرتس بيكري"، أنه بالإضافة إلى كونها قوية للغاية في مجال الاستدامة وبيانات اعتماد بيئية، فإن الحشرات لذيذة جدا، ويجب ألا يتم تجاهلها كمكون وصفة رائعة، موضحا أن رغيف خبز الصراصير يوفر للمستهلكين مصدرا جيدا للبروتين، وطريقة سهلة للتعرف على الأطعمة التي تعتمد على الحشرات".

وأشارت أخصائية التغذية السريرية، أديل ولستينهولم، إلى أن الحشرات تعد منذ فترة طويلة عنصرا أساسيا يوميا "من خلال عدسة التطور البشري"، وبررت تناول الناس لها قائلة "نحن ببساطة نعود إلى جذور أجدادنا الغذائية".

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