آخرها انتقادات "بكين".. مواقف إنسانية لا تنسى لمسعود أوزيل

لم يكتف الألماني مسعود أوزيل، بخطف أنظار جماهير الساحرة المستديرة بأهدافه الرائعة داخل المستطيل الأخضر، بل واصل مواقفه الإنسانية خارج الملعب، وكان آخرها انتقاده لبكين في طريقة تعاملها مع الأقليات المسلمة في إقليم "شنجيانج" الواقع غرب البلاد.

ونرصد لكم في التقرير التالي أبرز المواقف الإنسانية التي لا تنسى لمسعود أوزيل، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي.

انتقادات أوزيل لبكين

بدأت الواقعة بكتابة أوزيل، عبر حسابه الشخصي عبر تويتر: "القرآن يتم إحراقه.. المساجد يتم إغلاقها.. المدارس الإسلامية يتم منعها.. علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر.. الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات".

وأضاف: "المسلمون صامتون، صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويجور علما لـ"تركستان الشرقية".

وردت الصين على النجم الألماني مسعود أوزيل، بدعوته لزيارة شينجيانج، حيث أكد المتحدث باسم الخارجية الصينية، غينج شوانج، أنه إذا أتيحت الفرصة لأوزيل لزيارتهم، سيكونوا سعداء لمعرفة الوضع هناك، مضيفًا أن أوزيل من أصول تركية، لذلك بنى موقفه من بكين استنادا إلى "معلومات مغلوطة".

وأضاف: "في حالة زيارته سوف يرى شينجيانج مختلفة، طالما أنه يتمتع بالحس السليم، ويستطيع التمييز بوضوح بين الصواب والخطأ، ويساند مبادئ الموضوعية والإنصاف، سيشاهدها تتمتع بالاستقرار السياسي، والتنمية الاقتصادية، والوحدة الوطنية، والوئام الاجتماعي.

أوزيل مع طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة

وفي لقطة إنسانية رائعة، نشر مسعود أوزيل مقطع فيديو له عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر رفقة طفل من ذوي الاحتياجات الخاصة، معلقا عليها: "اجتمع مع هذا الشاب بعد فوزنا في نيوكاسل، شكرا لدعمنا أيها الرجل الصغير، وكل الخير لك".

Met this young Gooner after our win in Newcastle! Thanks for supporting us little man and all the best for you! #Theo #M1Ö #YaGunnersYa @Arsenal pic.twitter.com/tsyEtMgAc9 — Mesut Özil (@MesutOzil1088) September 17, 2018

وذلك بعد فوز أرسنال أمام على نظيره نيوكاسل، بهدفين مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات الدوري الإنجليزي لعام 2018.

أوزيل ينعي مشجعًا للجانرز

وفي لافتة إنسانية أخرى، نعى مسعود أوزيل أحد الأطفال المشجعين لنادي أرسنال، بعد وفاته بسبب مرض السرطان، عام 2018.

ونشر مسعود أوزيل صورة له، عبر حسابه الشخصي بموقع "تويتر"، رفقة الطفل الصغير، معلقا عليها: "يا له من خبر حزين سمعته، فقد توفى صديقي ومشجع فريق أرسنال شارلي بعد معركة طويلة مع السرطان، أرقد بسلام، سنفتقدك كثيراً شارلي".