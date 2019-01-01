غير النودلز.. إذا كنت مدمن هذه الأكلات توقف عنها فورا: قد تسبب السرطان

أخبار عدة جرى تداولها عن وفاة طفلة في محافظة قنا عقب تناولها وجبة من "النودلز"، أمس، ووفقًا لأقوال والدها في التحقيقات تسبب هذا النوع من المكرونة في وفاة نجلته جراء إصابتها بتسمم.

تقرير الطب الشرعي لتشريح جثة الطفلة لم يصدر حتى الآن ليؤكد تلك المعلومة أو ينفيها، لكن هذا لا يمنع أن هناك عدد من الدراسات التي تحدثت عن أضرار "النودلز"، بينها أنها تسبب السرطان لاحتوائها على مادة "نترات الصوديوم" أو الملح، فضلا عن المواد الحافظة، واستخدام زيت النخيل المعروف بأنه يرفع مستوى الكوليسترول بالدم، وفقًا لموقع "ميديكل لاين".

وليست النودلز وحدها هي من تسبب هذا المرض الخطير، بل هناك عدد من الأطعمة التي ندمن تناولها ولا ندري أنها قد تسبب نمو الأورام في الجسم.

نستعرض أبرز الأطعمة التي قد تصيب مدمنيها بالسرطان، والتي رصدها موقع "هيليث":

اللحوم المصنعة

الهوت دوج والنقانق والسجق والبسطرمة، وغيرها من اللحوم المصنعة، تعتبرها جمعية السرطان الأمريكية بأنها أحد مسببات السرطان.

وترجع خطورتها إلى أنها تحتوى على كميات كبيرة من نترات الصوديوم (الملح) فضلا عن الدهون المشبعة التى تزيد من مخاطر رفع مستوي الكولسترول بالدم وتسبب سرطان المعدة والقولون.

المخلل والأطعمة المالحة

يحذر خبراء من المخلل والأطعمة المالحة مثل الرنجة، التي تحتوى على كميات كبيرة من الصوديوم الذي يساعد على تنشيط خلايا الجذور الحرة المسببة لسرطان المعدة، لذلك ينصح بتقليل تناول الملح في الطعام.

اللحوم المتفحمة "المطهوة بشدة"

يمكن للحرارة المرتفعة أن تسبب تساوي الأمينات غير المتجانسة بالحمض النووي والهيدروكربونات والبروتينات، وتشكل مواد ضارة تسبب السرطان، لذلك ينصح بطهو اللحوم على درجة حرارة متوسطة، وتجنب طهوها بشدة.

المشروبات الغازية

تحتوي على 3 أضعاف الكميات الموصي بها من السكر يوميًا الذي يرفع مستوى الجلوكوز بالدم، ويسبب تراكم الدهون على الكبد ومنطقة البطن، ويزيد من خطر الإصابة بسرطان الكبد.

المشروبات الساخنة

هل تتخيل أن تناول المشروبات الساخنة مثل القهوة والشاي أو الحساء يرتبط بسرطان المرئ، والسبب هو أن ارتفاع الحرارة يساعد في تغير الخلايا ونمو الضار منها وظهور الأورام السرطانية، لذلك انتظر حتى تصبح تلك السوائل دافئة أو باردة حسب الرغبة.