تناولت وجبة "نودلز".. القصة الكاملة لوفاة طفلة في سوهاج

نالت واقعة وفاة طفلة في سوهاج، بعد تناولها وجبة نودلز، اهتماما واسعا، منذ الأمس، بسبب ارتباط حادث الوفاة بوجبة يتناولها ملايين الأشخاص في مصر وخارجها، برغم أنه حتى الآن لم يتم تأكيد أنها السبب الرئيسي.

بداية القصة من مستشفى "طما" بسوهاج

بدأت القصة بأن لقيت طفلة مصرعها في مستشفى "طما" بسوهاج، أمس، بعد قدومها من مركز صدفا بمحافظة أسيوط، اسمها "كاترين.ا.ح.ج"، عمرها 15 عاما، بسبب اضطراب في الوعي وهبوط بضغط الدم على خلفية "ادعاء تناول طعام فاسد".

أسباب وفاة الطفلة كانت توقعات بأنها تناولها وجبة "نودلز"، إذ قال والدها، "أكرم.ح.ج" البالغ من العمر 50 عاما، عامل، عند سؤاله، إن الطفلة شعرت بحالة إعياء عقب تناولها وجبة طعام "نودلز" بالمنزل، مما أدى لحدوث إصابتها ووفاتها ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك.

وبعد استجواب والد الضحية من جانب ضباط الشرطة، حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخُطرت النيابة العامة بما حدث، وبدأت التحقيقات على الفور في حادث الوفاة.

تشريح الجثة بواسطة الطب الشرعي.. و"صحة سوهاج": السبب الرئيسي في الوفاة يظهر بعد التحاليل

وبدأ الطب الشرعي على الفور التشريح والفحص، إلا أنهم لم يجزموا أن وجبة "الإندومي" هي السبب في الوفاة، بحسب ما قال الدكتور هاني جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، في تصريحات سابقة لـ"الوطن".

وأوضح جميعة، عصر اليوم، أنه تم أخذ عينات من القيئ وبقايا الطعام لتحليلها، لمعرفة سبب الوفاة، مؤكدا على أنه لا يمكن الجزم بأن وجبة " إندومي" هي المتسبب في الوفاة من عدمه، إلا بعد ظهور نتائج التحاليل.

وبحسب "جميعة"، فبعد إجراء التحاليل في معامل المحافظة، يتم إرسال عينات إلى معامل وزارة الصحة للتأكد من النتائج النهائية، وعقب صدور تقارير التحاليل يتم الإعلان عن الأسباب التي أدت إلى الوفاة.

النيابة تصرح بدفن الجثة.. ولم يُعلن سبب الوفاة

وعقب انتهاء الطب الشرعي من تشريح جثة الطفلة وفحصها، قررت النيابة العامة بطما شمال سوهاج، دفن جثة الطفلة، وكلفت النيابة العامة المباحث بالتحري في الواقعة، ولكن لم يتم تأكيد أن "الإندومي" هو سبب الوفاة حتى الآن.

تسبب السرطان وتستخدم بالمراحيض.. حقائق صادمة عن النودلز

على الرغم من عدم تأكيد أن السبب الرئيسي في الوفاة هو "الإندومي" حتى الآن، إلا أن هذا الحادث يثير سؤالا مهما بشأن أضرار "النودلز"، وهل من الممكن أن تؤدي إلى الموت أم لا، نظرا لأن هذه الوجبة سريعة التحضير خيارا سهلا وفي متناول ملايين الأشخاص.

في تصرريحات سابقة لـ"الوطن"، قالت الدكتورة إيمان سالم، استشاري التغذية، إن تناول النودلز بكثرة يؤثر على الجهاز العصبي، حيث إنها تحتوي على مركب كيميائي اسمه "مونو صوديوم جلوتاميت" يستخدم كمضاف غذائي لبعض الأطعمة، من أجل إكسابها الطعم.

وتابعت أن تراكم هذه المادة في الجسم يؤثر على الجهاز العصبي حيث يجب عدم تخطي قدر معين من تناول الأطعمة التي تحتوي على جلوتاميت الصوديوم، مضيفة "تناول الأشخاص سواء الأطفال أو الكبار بشكل مستمر وتراكمي، خلال عدة أعوام تؤثر على الجهاز العصبي الأمر الذي يضر صحة المخ وغيرها من وظائف الجسم".

وأشارت الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية، سابقا لـ "الوطن"، أن النودلز سريعة التحضير يمكن أن يستخدمها البعض في صنفرة وإصلاح أي شيء مكسور بها.

وفسرت دادالحق ذلك بأنها تحتوي على مركب كيميائي اسمه "مونو صوديوم جلوتاميت" يستخدم كمضاف غذائي ويسمى أيضا E621 ويطلق عليه "الملح الصيني"، كما أنه موجود في مكعبات المرقة.