عملية جراحية تنقذ رجلا صينيا يعاني من مرض نادر بفقرات الظهر

بعد معاناة استمرت لسنين، خضع المريض الملقب بـ "الرجل المحدب"، أو (Folding man)، لعملية جراحية، نجحت في تصحيح الانثناء الشديد في عموده الفقري وجعله يقف منتصب القامة مرة اخرى.

عاش الصيني "لي هوا" وهو يعاني من حالة تحدب واعوجاج شديدة بظهره، جعلت جذعه ينحني للأمام ووجهه مدفونًا بين فخذيه لمدة تزيد عن العشرين سنة، حيث أصيب بحالة تسمى "التهاب الفقرات التصلبي"، أو (ankylosing spondylitis)، عام 1991، وهو في الـ 18 من العمر، وفقاً لما نشرته صحيفة "Daily Mail" الإنجليزية.

لم تتمكن عائلة "لي"، الذي يعيش في مدينة "يونجزو" بمقاطعة "هونان" الصينية، من اجراء أي عمليات جراحية سابقاً بسبب الفقر، إلا أنهم قرروا تقديم طلب للمجلس المحلي للحصول على دعم مالي، لكن الطلب تم رفضه بسبب أن الحالة المتأخرة التي وصل لها "لي" تهدد بموته إذا خضع لأي عملية جراحية.

إلا أن طبيباً واحداً، هو دكتور "تاو هويرن"، رئيس قسم طب العظام وجراحات العمود الفقري بالمستشفى العام لجامعة "شينزين" الصينية، قبل التحدي وأعلن عن استعداده لإجراء العملية الجراحية بالغة الصعوبة والخطورة.

تضمنت العملية الجراحية، التي تم إجرائها على 4 مراحل، فك فقرات العمود الفقري الخاص بـ "لو"، إضافة إلى عظام الفخذ، ووصف الطبيب مستوى الخطورة المصاحب للعملية الجراحية بأنه يعتبر من 20 إلى 30 ضعف عمليات جراحة العمود الفقري للمرضى العاديين.

دكتور "هويرن" أجرى العديد من العمليات الجراحية لتصحيح وضع العمود الفقري من قبل، إلا أن أي منها لم يكن بنفس الحالة المتأخرة وشديدة التدهور مثل "لي"، الذي أصبح بإمكانه الآن المشي بظهر مستقيم، بمساعدة جهاز اتكاء، وأصبح بإمكانه الاعتماد على نفسه بدرجة كبيرة في جميع النشاطات اليومية العادية.

أعلن دكتور "هيورن" أن "لي" سيتمكن من المشي دون الاحتياج لمساعدة جهاز الاتكاء بعد شهرين أو ثلاثة، وسيعيش حياة عادية، إلا أن الحالة المرضية التي عاشها والتعقيدات المترتبة على العملية الجراحية لن تمكنه من القيام بأنشطة عنيفة، مثل الألعاب الرياضية.

"التهاب الفقرات التصلبي"، أو (ankylosing spondylitis)، هو نوع نادر من التهاب المفاصل (Arthritis)، ويؤدي لحدوث التهاب بعظام العمود الفقري والقفص الصدري والرقبة، مما يتسبب في التصلب التدريجي والشعور بالأمل المتزايد، ومع مرور الوقت تبدأ العظام في التآكل، مما يدفع الجسم لتركيز الكالسيوم في المناطق المتضررة لإعادة بناء العظام، وهذا يؤدي لالتحام العديد من العظام معاً، مانعة العمود الفقري أو الجزء المصاب من التحرك.

أوضح دكتور "بول إمري"، رئيس جمعية "ضد التهاب المفاصل" Versus Arthritis الخيرية ببريطانيا، أن التشخيص المبكر لالتهاب الفقرات التصلبي واللجوء للأسلوب العلاجي المناسب، فإن المريض لن يحتاج للخضوع لعمية جراحية.