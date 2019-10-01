هل يمرر طارق يحيى مبارياته لصالح الزمالك؟

اعتادت جماهير الأهلي، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شن حملة عنيفة ضد طارق يحيى، المدير الفني لطلائع الجيش، قبل مواجهاته ضد الزمالك، ويتهموه بـ"تفويت المباريات للأبيض"، نظرًا لأنه أحد أبناء القلعة البيضاء، بسبب تلقيه الخسارة كثيرًا عندما يلتقي الفارس الأبيض.

وشهدت مباراة اليوم، ردًا من قبل طارق يحيى على وصفه بـ"التفويت للزمالك"، من خلال تحقيقه الفوز على الفارس الأبيض، بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

اعترف بعض مشجعي الأهلي بعدم تفويته للمباراة، وعلق شخص يدعى "فكري"، عبر صفحته الشخصية على "تويتر" بشكل ساخر على طريقة الفيلم الشهير "مرجان أحمد مرجان" قائلا: "أخواني.. لقد هاجمنا من هنا كابتن طارق يحيى، وإن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، كابتن طارق يحيى مثال للشرف والأخلاق والنزاهة والمبادئ".

وأبدى مشجع آخر عبر صفحته على "تويتر"، دهشته من فوز طلائع الجيش قائلا: "طارق يحيى كسب الزمالك بجد؟ ده أنا نمت والله وقلت ما كدة كدة الماتش خلصان، حد يخض حد كدة؟"

ورد مشجع زملكاوي عبر صفحته على "تويتر" يدعى عبدالرحمن محمود، على وصف طارق يحيى بتفويت مباريات الزمالك قائلا: "مش ده طارق يحيى اللي بيفوتلنا ماتشات بقى بيقلب جوارديولا دلوقتي في كل ماتش لينا".

وتداول رواد "تويتر"، مقطع فيديو لبكاء طارق يحيى خلال تصريحاته بعد المباراة عبر قناة "تايم سبورت"، حيث قال خلالها "ربنا نصرني، ناس كتير جدا بتشكك"، قبل أن يبدأ بالبكاء ويغادر.

بكاء طارق يحيى بعد الماتش pic.twitter.com/vEMClOCMUQ — ابو نغم (@Mahmuod26624) December 16, 2019

وعلقت مشجعة الزمالك عبر صفحتها باسم "أميرة البكري" على الفيديو قائلة: "ايه الأوفر ده ياعم طارق"، ليرد عليها شخص آخر يحمل اسم "أبو نغم" قائلا: "مش أوفر صعبان عليه نفسه من اللى بيقول إنه بيفوت".