بعد إفاقتها.. والد الملاك النائم: فريدة بحالة جيدة نسبيا وتحتاج راحة

01:53 م | الإثنين 16 ديسمبر 2019
فريدة هشام أمجد

فريدة هشام أمجد

كتب: منى السعيد

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على مدار شهرين استحوذت فريدة هشام أمجد، والتي عرفت إعلاميًا باسم "الملاك النائم" على اهتمام السوشيال ميديا بسبب الحادث المروع الذي تعرضت لها، ووقوعها في غيبوبة استمرت أكثر من 60 يومًا، لكنها أفاقت مؤخرًا.

وصرح "هشام أمجد" والد فريدة، في تصريحات خاصة لجريدة "الوطن" أن فريدة أفاقت من غيبوبتها الخميس الماضي، وهي بحالة جيدة نسبيًا، لكنها تحتاج للراحة لمدة 40 يوما، حيث لا يسمح لها الأطباء بالتحدث أو الحركة، فقط الراحة.

وأَضاف أنه تم نقلها إلى المنزل، وغير قادرة على المشي، ولا يزال أمامها مرحلة أخرى من العلاج الطبيعي: "بس حمد الله على سلامتها".

البداية مشاركة الفنان أحمد حلمي بمنشور عن الملاك النائم

في منتصف نوفمبر الماضي، نشر الفنان الكوميدي أحمد حلمي منشور على صفحته الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" قال فيه: " يا رب اشفيها وعافيها وقومها بالسلامة لأسرتها وأهلها وحبايبها .. اللهم لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، ادعوا لها علها ساعة استجابة" مع نشر صورة فريدة ووالدها، مطالبًا الجمهور بالدعاء لها.

وخلال ساعات احتلت فريدة أعلى قائمة محرك البحث عبر جوجل، لمعرفة من هي تلك الفتاة، تبين بعد ذلك أنها فريدة هشام أمجد صاحبه الـ 16 ربيعًا تعرضت لحادث سير عنيف، بعدما اصطدمت بها سيارة كانت تقودها فتاة أخرى.

تسبب الحادث في دخول فريدة في غيبوبة شبه تامة، وعلى الرغم من تلك الحالة، فقد عفي والدها عن الفتاة التى صدمتها وتنازل عن المحضر، آملا أن يعفو الله عن ابنته ويشفيها.

انهالت بعدها الدعوات بالشفاء العاجل لفريدة على صفحات السوشيال ميديا، وبدأ أصدقائها في متابعة حالتها الصحية أولا بأول.

حتى يوم الخميس الماضي عندما أعلنت "إيمان بهاء" وهي شخص مقرب من عائلة فريدة عن إفاقتها من الغيبوبة، انهالت دعوات رواد السوشيال ميديا بأن يتم الله شفائها وجاءت أغلب الردود: "حمد الله على السلامة".

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