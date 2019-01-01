القصة الكاملة لاعتداء شباب على عجوز يرتدي زي عامل نظافة في طنطا

واقعة تنمر جديدة شغلت مواقع التواصل الاجتماعي، بطلها مجموعة من الشباب وعجوز يرتدي زي يشبه ملابس عمال النظافة في طنطا، إذ بدأ الأمر بغضب مستخدمي السوشيال ميديا من إهانة الشباب للعجوز، وانتهى بتوضيح رسمي من المحافظة.

بدأ الأمر من مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه اعتداء مجوعة من الشاب على شخص يرتدي زي عمال نظافة في الشارع، بعد موجة من السباب المتبادل.

ويظهر في الفيديو شاب يمسك عامل النظافة من ملابسه، ثم يضربه العامل، فيتدخل شاب آخر ويعتدي على عامل النظافة، كل هذا وسط سباب وألفاظ خارجة عن الأدب متبادلة بين الشباب والرجل الذي كان يحاول الدفاع عن نفسه، وضحكات المحيطين.

ووُصف الفيديو المنتشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بأنه "إهانة رجل عجوز في طنطا، شارع علي مبارك، الفيديو يوجد به ألفاظ خارجة، فيديو يحرق الدم، شوية عيال بيتبسطوا على راجل عجوز ويهينوه ويضربوه على وشه وآخر قلة أدب، للأسف الظاهرة دي انتشرت في التيكتوك وبيسخروا من الناس الكبيرة، المهم يعمل فيديو يعجب، زي يضربوا عيل صغير أو يسيبوا كلب على واحد أعمى.. العيال دي لازم تتحاسب".

عامل نظافة أم مختل.. فيديو الاعتداء يثير الجدل

وقال رواد السوشيال ميديا إن هذه الحادثة واقعة تنمر جديدة، ضحيتها الشخص الذي يرتدي زي عامل النظافة، مستندين إلى ما شاهدوه من اعتداء من جانب الشباب على الرجل الكبير وتوجيههم السباب له.

نتج عن هذا المقطع المنتشر، الذي قال رواد السوشيال ميديا إنه تم تصويره في أحد شوارع مدينة طنطا بمحافظة الغربية، موجة من السخط بين الناس عبر مواقع التواصل.

ومع ذلك، كان هناك جانب آخر من التعليقات، يؤكد من خلاله رواد السوشيال ميديا أن هذا الرجل ليس عامل نظافة، وكان يعمل في الشرطة، ولكن أحواله تغيرت، وهو دائما يجلس في هذه المنطقة "شارع البورصة" في طنطا، وأن رد فعله على من يتعامل معه بأي شكل يكون بالعنف.

رئيس حي أول طنطا يحسم الجدل.. "مش عامل نظافة"

ردا على ما انتشر، نفى عادل داوود، رئيس حي أول طنطا، التابع له شارع علي مبارك الذي حدثت فيه الواقعة، أن عدد من الشباب اعتدوا على عامل نظافة عجوز وتنمروا عليه.

وأكد رئيس حي أول طنطا لـ"الوطن" أن الواقعة غير صحيحة، موضحا أن الشخص الظاهر في الفيديو المتداول لا يرتدي ملابس عمال النظافة بالحي، ولكن يشبهه في اللون فقط.

وأوضح أن الشخص الذي ظهر بالفيديو "مختل عقليا"، وكان دائم التعدي بالسب والقذف على المواطنين والمارة بشوارع طنطا، ويقوم بأفعال غير مسؤولة وغير أخلاقية.