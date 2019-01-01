جمعية وكنيسة تهديان أطفال الأورام طواقي كروشيه

01:15 ص | الإثنين 16 ديسمبر 2019
كروشيه

كروشيه

كتب: مها طايع

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هم أكثر من يتأثر بموجات الطقس البارد بسبب أجسادهم الهزيلة بفعل الكيماوى، الأمر الذى دفع بعض مريضات السرطان إلى التطوع وحياكة قبعات وكمامات من خيوط الكروشيه، وتوزيعها على أطفال معهد الأورام لحمايتهم من البرد القارس وإدخال السرور على قلوبهم الصغيرة.

تم توزيع 126 قبعة وكمامة، على أطفال المعهد، وتتكفّل الجمعية بصناعتها كاملة، وتعاون معها فريق كشافة كنيسة جوارجيوس والأنبا أنطانيوس، كان لهم دور فى تزيين المعهد للأطفال، ببعض البالونات والزينة الخاصة برأس السنة، فيما قام أحدهم بارتداء ملابس سانتا كلوز، ووزّع هدايا على الأطفال: «الفقرة دى من اليوم بسطت الأطفال جداً، شافوا بابا نويل اللى اتعودوا يشوفوه فى التليفزيون ويسمعوا عنه فى القصص، إحنا استغلينا الجو البرد وعملنا لهم قبعات وكمامات علشان يتدفوا أو يلبسوها وهما فى جلسات العلاج»، حسب سحر فودة، مسئولة جمعية «عطاء السماء»، كما وزّعت الجمعية أيضاً، أطباق فاكهة، باعتبارها مهمة للتغذية الصحية والسليمة لهم.

«كل فترة بنقدم حاجة جديدة للأطفال أو هدايا تفرّحهم»، حسب «سحر»، التى تقدم للأطفال هدايا وأدوات تسهم فى تغيير حالتهم المزاجية إلى الأفضل: «الأطفال المرضى، خصوصاً اللى علاجهم بيفرض عليهم يكونوا فى المستشفى طول الوقت، دول أكتر الأطفال عرضة للاكتئاب والحزن، فأى حاجة ولو بسيطة بتفرحهم جداً».

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