موجودة منذ 300 مليون سنة.. آلاف الديدان الغريبة تجتاح شواطئ كاليفورنيا

صدمة كبيرة أصابت سكان شواطئ ولاية كاليفورنيا الأمريكية، بسبب آلاف من الديدان الغريبة التي اجتاحت الشواطىء بعد عاصفة قوية ضربت المنطقة.

وأدت العاصفة الأخيرة التي تشهدتها مدينة كاليفورنيا إلى ظهور أعداد هائلة من الديدان الرخوية قادمة من المحيط، إذ ألقتها على الشواطئ، على بعد 50 ميلا من مدينة فرانسيسكو، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسي.

وكشف أخصائيون وعلماء أن هذه الديدان لا تمثل أي تهديد أو خوف، إنما هي مجرد نوع من الرخويات التي تغمر نفسها تحت الرمال في المياه القريبة من الشاطئ.

وقال عالم الأحياء الأمريكي إيفان بار: "نعم.. التصميم الجسماني لهذه الديدان دهني، ما يؤكد أن جسدها مُصمم بشكل مثالي لتحيا تحت الأرض".

وأوضح بار أنه توجد أدلة أحفورية أن هذه الكائنات يعود تاريخها إلى 300 مليون عام، ويعيش بعضها لمدة تصل إلى 25 عاما، وفقا لما نقل الموقع الروسي عن "بي بي سي".