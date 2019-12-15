في عيد ميلاده.. "كاردي بي" تهدي زوجها 8 ملايين جنيه داخل ثلاجة

كاردي بي تهدي زوجها أوفست هدية
فاجأت النجمة الأمريكية كاردي بي، مغنية الراب، زوجها المغني أوفست بهدية كبيرة بمناسبة عيد ميلاده الـ27، قدمتها له من خلال ثلاجة فارغة، وضعت بداخلها 500 ألف دولار، أي ما يقدر بنحو أكثر من 8 ملايين جنيه.
ونشر أوفسيت فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر لحظة حصوله على الهدية، حيث وجدها موضوعة بشكل مرتب داخل الثلاجة.
View this post on Instagram @iamcardib gave @offsetyrn 500.000 dollars for his birthday - What would you do with that money? - - Go follow @jewelrystoredlt @jewelrystoredlt Go follow @jewelrystoredlt @jewelrystoredlt - - @iamcardib A post shared by DLT Jewelry Store ®️ (@jewelrystoredlt) on Dec 15, 2019 at 8:43am PST
@iamcardib gave @offsetyrn 500.000 dollars for his birthday - What would you do with that money? - - Go follow @jewelrystoredlt @jewelrystoredlt Go follow @jewelrystoredlt @jewelrystoredlt - - @iamcardib
A post shared by DLT Jewelry Store ®️ (@jewelrystoredlt) on Dec 15, 2019 at 8:43am PST
وعقب حصول أوفست على الهدية، هنأته زوجته قائلة: "أنت تستحقها، يمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات، يمكنك أن تفعل كل ما تريد"، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.
وتمتلك كاردي بي ثروة طائلة تقدر بنحو 28 مليون دولار، "أكثر من 451 مليون جنيه".
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