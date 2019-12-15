في عيد ميلاده.. "كاردي بي" تهدي زوجها 8 ملايين جنيه داخل ثلاجة

فاجأت النجمة الأمريكية كاردي بي، مغنية الراب، زوجها المغني أوفست بهدية كبيرة بمناسبة عيد ميلاده الـ27، قدمتها له من خلال ثلاجة فارغة، وضعت بداخلها 500 ألف دولار، أي ما يقدر بنحو أكثر من 8 ملايين جنيه.

ونشر أوفسيت فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، يظهر لحظة حصوله على الهدية، حيث وجدها موضوعة بشكل مرتب داخل الثلاجة.

وعقب حصول أوفست على الهدية، هنأته زوجته قائلة: "أنت تستحقها، يمكنك شراء سيارة أو المزيد من الملابس أو المجوهرات، يمكنك أن تفعل كل ما تريد"، وفقا لما ذكره موقع "سبوتنيك" الروسي.

وتمتلك كاردي بي ثروة طائلة تقدر بنحو 28 مليون دولار، "أكثر من 451 مليون جنيه".