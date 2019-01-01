فيديو.. "انقض بفكيه على ذراعه".. أسد مسجون يهاجم حارسه الذي يطعمه

04:49 ص | الأحد 15 ديسمبر 2019
أسد

أسد

كتب: وكالات

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تعرض حارس في حديقة الحيوان في باكستان إلى هجوم بواسطة أسد من وراء قضبان قفصه، خلال وقت تناوله للطعام، بينما كان الزوار يصرخون من شدة الذعر.

وهاجم الأسد الحارس الذي يدعى كانو بيراديتا أثناء إطعامه في قفصه، إذ انقض الحيوان المفترس بفكيه على ذراع الحارس، وتسببت هجمة الأسد في ألم صرخ الحارس من شدته أمام الزوار الذين انتابهم الخوف بسبب ما حدث، وفقا لموقع "روسيا اليوم".

وقع هذا الحادث في حديقة "كراتشي" للحيوانات في السند، واحد من أقاليم باكستان الأربعة وعاصمته "كراتشي"، يوم الاثنين 9 ديسمبر الجاري.

وقال شهود عيان إن مجموعة من موظفي الحديقة شهدوا اللحظات المرعبة مع الزوار، ولكن لم يتدخل أحد لمساعدة الحارس الذي قاوم الأسد لمدة 40 ثانية، قبل أن يتركه ليسقط على الأرض والدماء تسيل من ذراعه.

وتسبب هجوم الأسد، الذي يتقاسم قفصه مع لبؤة، في إثارة الرعب والصخب، إذ كان الحاضرون يصرخون من حوله من شدة الرعب الذي أصابهم.

وجرى نقل حارس الحديقة كانو بيراديتا إلى المستشفى المدني في "كراتشي"، وصدرت بعدها تقارير تؤكد أنه في حالة مستقرة.

وأمكد مدير حديقة الحيوان كامار أيوب إن كانو بيراديتا انتهك قواعد حديقة الحيوان في إطعام الأسود، واقترب من الحيوان من الجانب الخطأ من القفص.

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