بشرى لمرضى السكري.. جهاز ذكي لضبط جرعات الأنسولين

02:03 ص | الأحد 15 ديسمبر 2019
جهاز "تاندم"

جهاز "تاندم"

كتب: وكالات

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أصدرت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، أمس الأول، موافقتها على جهاز ذكي جديد، يمكنه ضبط جرعات الأنسولين عند مرضى السكري بصورة تلقائية.

ويدعى الجهاز الذكي الجديد "تاندم تي: سليم إكس 2"، ومن سماته توفير جرعات صحيحة ومناسبة من الأنسولين لمرضى السكري من النوع 1، وذلك استنادا إلى قراءاته لمستوى الجلوكوز في الدم، بحسب ما نقل موقع "سبوتنيك" عن موقع "ذا فيرج" الأمريكي.

ومن الصعوبات التي تواجه مرضى السكر حاليا أنه يجب عليهم ضبط وتعديل كمية الأنسولين التي يأخذونها على مدار اليوم يدويا، لذا يقدم هذا النوع من الأجهزة الذكية، الذي يسمى "نظام الحلقة المغلقة"، القدرة على التخلص من هذه المشكلة بالاعتماد عليه للضبط حسب الحاجة. 

ويعمل جهاز "تاندم"، الذي من المتوقع طرحه بالأسواق ابتداءً من شهر ينايرالمقبل، بخوارزمية تعتبر هي الأولى لضبط جرعات الأنسولين، التي يتم الموافقة عليها من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.

جدير بالذكر أن مرضى السكري من النوع 1 غير قادرين على إنتاج الأنسولين الخاص بهم، والذي يضبط نسبة السكر في الدم، ويسمى الجلوكوز، لذلك يحتاجون إلى الحصول عليه من مصدر خارجي يوميا.

وتوصلت دراسة سريرية استمرت 6 أشهر، ونُشرت مؤخرا في مجلة "نيو إنجلند" الطبية، إلى أن المصابين بالسكري من النوع الأول الذين يستعينون بجهاز التحكم في معدل الأنسولين "تاندم تي: سليم إكس 2"، لديهم عدد أقل من نسبة السكر في الدم، سواء مرتفعة أو منخفضة، وذلك بالمقارنة بالأشخاص الذين يضبطون الأنسولين يدويا.

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