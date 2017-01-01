جائزة ورقم قياسي.. 14 ديسمبر يوم مميز في حياة محمد صلاح

صار تاريخ اليوم، 14 ديسمبر، يرتبط بأكثر من ذكرى سعيدة لنجم المنتخب المصري وجناح فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح، إذ يصادف فوزه بواحدة من أهم الجوائز في القارة السمراء وأيضا تحطيمه لرقم قياسي جديد ومميز.

آخر الذكريات السعيدة المرتبطة بهذ التاريخ بالنسبة لمحمد صلاح، هو تسجيله هدفين حقق من خلالهما الفوز لفريقه ليفربول على حساب فريق واتفورد ضمن منافسات الجولة الـ 17 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

هدفا صلاح اليوم على ملعب "آنفيلد"، جعلا رصيده الكلي 84 هدفاً مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية منذ انضمامه لصفوف "الريدز" خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2017 قادماً من روما الإيطالي.

رصيد صلاح الذي وصل له اليوم جعله الهداف التاريخي للـ"ريدز"، إذ حطم رقم لويس سواريز، نجم برشلونة الإسباني الحالي، إذ أحرز "مومو" 83 هدفاً في 126 مباراة، بينما سدد سواريز 82 هدفاً في 133 مباراة.

وفي نفس اليوم من العام الماضي، حقق محمد صلاح جائزة أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 التي تقدمها هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، للمرة الثانية على التوالي.

وفاز صلاح بهذه الجائزة بعد منافسة مع مدافع منتخب السنغال ونادي نابولي الإيطالي كاليدو كوليبالي، ومدافع منتخب المغرب ونادي يوفنتوس الإيطالي مهدي بن عطية، ولاعب منتخب السنغال وزميل "مومو" في نادي ليفربول الإنجليزي ساديو ماني، ولاعب منتخب غانا وأتلتيكو مدريد الإسباني توماس بارتي.

وجائزة أفضل لاعب في إفريقيا من هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، هي الجائزة الثانية من حيث الأهمية بالقارة السمراء، بعد جائزة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، والتي ستمنح لأفضل لاعب في يناير المقبل بالعاصمة السنغالية "داكار".

بـ"اليمنى" و"الكعب".. هدفا صلاح يؤكدان صدارة ليفربول لجدول الترتيب

وبعد فوز ليفربول على واتفورد 2-0، اليوم، رفع ليفربول رصيده إلى 49 نقطة، ليحلق في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بفارق 11 نقطة مؤقتاً عن الوصيف ليستر سيتي، وبفارق 17 نقطة عن حامل لقب الموسم الماضي مانشستر سيتي.

وتجمد رصيد فريق واتفورد عند 9 نقاط فقط، يتذيل بها جدول ترتيب الدوري الإنجليزي في المركز العشرين والأخير، ليواصل نتائجه الكارثية هذا الموسم، حيث اقترب من الهبوط إلى دوري الشامبيونشيب في حالة استمرار نتائجه على نفس النحو.

وظهر محمد صلاح بشكل مميز طوال أحداث اللقاء، ليواصل هز شباك ضحيته المفضلة بالوصول للهدف الـ9، ليصبح النادي الأكثر استقبالا للأهداف من النجم المصري.