أم كلثوم وعبد الوهاب والعندليب.. منتدى شباب العالم يستعين بعمالقة الطرب

10:02 م | السبت 14 ديسمبر 2019
منتدى شباب العالم

منتدى شباب العالم

كتب: دينا عبدالخالق

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بألحانهم وأغانيهم الشهيرة، التي مازالت حية، رغم وفاة صناعها، ظهر بقوة عمالقة الطرب المصري القديم، ضمن فاعليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، في شرم الشيخ، أمس واليوم.

على أنغام أغنية "شغلوني" للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ، استعان صناع العرض المسرحي الغنائي بمنتدى شباب العالم في نسخته الثالثة، في شرم الشيخ، بجانب منها لتقديم فقرة استعراضية عن فترة السبعينيات بالتاريخ.

انطلق حفل الافتتاح للنسخة الثالثة من منتدى شباب العالم، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي وقرينته، وعدد من قادة دول العالم المختلفين، فضلا عن نماذج من الشباب الملهمين.

أغنية شغلوني.. تعود إلى فيلم "أيام وليالي"، من إنتاج سنة 1955، وإخراج هنرى بركات، وبطولة عبد الحليم حافظ وإيمان وأحمد رمزي، ويدور حول قصة صبيان غير أشقاء مع بعضهما البعض، لكنهم مختلفين تماما في الطباع، ويتنافسون في التقارب إلى الفتاة نفسها، والأغنية من كلمات حسين السيد وألحان موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب.

الموسيقار محمد عبدالوهاب.. ملحن أغنيتي "شغلوني" و"أنت عمري"  

وقبل ساعات من ذلك، ظهرت السيدة أم كلثوم، كوكب الشرق، على مسرح شباب العالم، بواسطة خاصية الـ"الهولوجرام"، لتقدم أغنيتها الشهيرة "أنت عمري" في حضور السيسي، ليتفاعل معها الحضور بشدة داخل المسرح، لتعلو القاعة التصفيقات الحارة، بينما ردد الجمهور الكلمات، فيما كانت صورة أم كلثوم تتحرك أمام فرقة كاملة من العازفين على جميع الآلات الموسيقية.

وصدرت الأغنية الشهيرة في عام 1964، حيث إنها كانت تصف حينها بأنها "لقاء السحاب"، كونها كانت أول تعاون فني بين أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب، فيما ألف كلماتها الشاعر أحمد شفيق كامل.

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