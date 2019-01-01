فيديو.. لـ"ميزة بداخله".. هاتف يكشف عن هوية السارق

09:30 ص | السبت 14 ديسمبر 2019
هاتف

هاتف

كتب: وكالات

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في واقعة غريبة بالأراضي الروسية، تمكن أحد سكان مدينة بيرم الروسية، من كشف وجه الشخص السارق لهاتفه، بسبب ميزة موجودة داخل الهاتف.

وأكدت وزارة الداخلية الروسية في بيان، على أن أحد اللصوص قام بسرقة هاتف ذكي من إحدى مراكز صيانة الهواتف في مدينة بيرم الروسية، لكن ميزة فريدة يتمتع بها الهاتف مكنته من توثيق وجه السارق عبر مقطع فيديو.

وأوضح البيان أن الهاتف يتمتع بميزة أمان قامت بتسجيل فيديو قصير عبر الكاميرا الأمامية للهاتف عندما حاول السارق إلغاء قفل الجهاز، ثم أرسلت الفيديو إلى الخدمة السحابية في الإنترنت، وهناك عثر صاحب الهاتف على الفيديو وأرسله للشرطة للتعرف على اللص.

ونشرت الشرطة بدورها الفيديو، على موقع الإنترنت الرسمي التابع لوزارة الداخلية في مدينة بيرم الروسية، وكشفت ملابسات الحادثة، وكتبت أرقام هواتف للتواصل معها في حال تمكن أي شخص من التعرف على وجه السارق، الموجود في الفيديو.

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