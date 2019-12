خطوات يجب عليك فعلها إذا تعرض حسابك بـ"فيسبوك" للاختراق

تعرض حساب فيسبوك (Facebook) للقرصنة أو السرقة، من أكبر المشاكل التي يمكن أن تواجه المرء، بناءً على كم المعلومات الشخصية المرتبطة بالحساب، وكمية الصور الموجودة، وطبيعة الحساب المسروق، فإن الضرر الواقع على صاحب الحساب، قد يصل حدا خطيرا، من الناحية المادية والمعنوية.

إذا شعرت أن حسابك الشخصي، تعرض للاختراق، أو وتأكدت من تعرضه للقرصنة والسرقة، فإن السرعة تصبح عاملاً بالغ الأهمية، حيث ينبغي عليك سرعة التصرف لمحاولة منع المخترق من إحكام سيطرته على الحساب، أو محاولة استعادة الحساب في حالة تمكن المخترق من السيطرة عليه بالكامل، وجعلك غير قادر على الدخول عليه، وهذه هي الخطوات التي سينبغي عليك تنفيذها فورا، وفقاً للتقرير المنشور بموقع (Make Use Of) الإلكتروني.

1- غير كلمة المرور (password) الخاصة بحسابك

في حالة تمكنك من الدخول على حسابك، أو إذا لاحظت النشاط المشبوه، وأنت لازلت موجودا داخل الحساب، فإن أول خطوة عليك فعلها، وبأقصى سرعة، هي تغيير كلمة السر الخاصة بالحساب، حتى لو لم يكن المخترق غيرها، فتغييرها (مع تسجيل الخروج من جميع الأجهزة المستخدمة للدخول على الحساب، باستخدام نافذة الإعدادات) سيؤدي بشكل مؤكد، لخروج المخترق من الحساب وعدم تمكنه من الدخول مرة أخرى (إلا إذا تمكن من اختراق حسابك مرة أخرى).

اختار قائمة الإعدادات (Settings)، ثم انقر على الأمان وتسجيل الدخول (Security and Login)، انقر على تغيير كلمة المرور (Change Password)، واكتب كلمة المرور الحالية في الحقل المخصص لذلك، ثم اكتب كلمة المرور الجديدة، والتي يجب أن تكون قوية وصعبة الاختراق بقدر الإمكان، ولا ينبغي أبداً أن تكون مشابهة أو قريبة لكلمة السر السابقة، أو أن تتكون من كلمات لها معنى، أو ان تكون مرتبطة بتفاصيل في حياتك، بحيث يمكن تخمينها لمن يعرفك جيدا.

بعد تغيير كلمة السر، اذهب إلى قسم الأجهزة المستخدمة للدخول على فيسبوك، (Where you’re logged in)، وسجل الخروج من جميع الأجهزة (log out of all sessions)، وهذا هو الخيار الأفضل، إلا لو كنت تعتقد أنك قد تواجه مشاكل عند محاولة الدخول لحسابك مرة أخرى، في هذه الحالة، سجل الخروج من الأجهزة التي تعتقد أن المخترق استخدمها لسرقة حسابك فقط.

في حالة عدم تمكنك من الدخول لحسابك، وهذا سيعني غالبا أن المخترق غير كلمة السر، ينبغي عليك وقتها إعادة تعيين كلمة السر (Reset Password)، وهي خطوة يمكن القيام بها من على صفحة تسجيل الدخول الخاصة بفيسبوك (Login page)، ستجد تحت الحقلين المخصصين لكتابة البريد الإلكتروني وكلمة السر، جملة تقول "هل نسيت كلمة السر؟"، أو (?Forgot your Password)، وعند الضغط عليها سيطلب منك الموقع ادخال بريدك الإلكتروني، ليرسل لك رابط تستخدمه لإعادة تعيين كلمة السر.

ينبغي ملاحظة أن المخترق قد يغير البريد الإلكتروني الرئيسي المسجل بحساب فيسبوك الخاص بك، مما يعني أنك لن تتمكن من إعادة تعيين كلمة السر، لأن فيسبوك سيخبرك أن البريد الإلكتروني الذي أدخلته غير صحيح، لكن النبأ السار أنه في هذه الحالة، ستجد رسالة من فيسبوك في بريدك الإلكتروني، الذي استخدمته للتسجيل بموقع فيسبوك، يخبرك أنه جرى تغيير البريد الإلكتروني الرئيسي الخاص بحسابك، وستجد رابط يمكنك الضغط عليه، لإبطال هذا الإجراء، وإعادة بريدك الإلكتروني الأصلي لحسابك.

في حالة نسيانك للبريد الإلكتروني الذي استخدمته للتسجيل في فيسبوك، سيمكنك استخدام رقم الهاتف، إذا كنت قد سجلته بحسابك، كما يتوفر بفيسبوك إمكانية تحديد من 3 إلى 5 أصدقاء، للاستعانة بهم، لاستعادة حسابك في حالة سرقته، وفي حالة عدم توفر أي من هذه البيانات، اختار جملة (No longer have access to these)، وسيعرض عليك موقع فيسبوك، الطرق المتاحة التي يمكن بها للمختصين بفيسبوك، الوصول إليك لمساعدتك على استعادة حسابك.

2- أبلغ عن الاختراق

أبلغ عن حادث الاختراق وسرقة الحساب، خاصة إذا استخدم المخترق حسابك في أي نشاط مشبوه، وذلك باستخدام صفحة الإبلاغ عن الحسابات المخترقة بموقع فيسبوك (Facebook.com/hacked)، ويمكن أيضا استخدام هذا الخيار مباشرة، لطلب المساعدة من فيسبوك، في عملية استعادة حسابك، إذا كنت غير قادر على اجراء الخطوة الاولى.

3- امسح التطبيقات المريبة

ينتج عدد كبير من حالات اختراق وسرقة الحسابات على موقع فيسبوك، عن طريق البرامج والألعاب المثبتة بالحساب، إضافة إلى المواقع الإلكترونية والبرامج الخارجية والامتدادات والإضافات (extensions)، التي أعطاها صاحب الحساب إمكانية الدخول للحساب، ومعرفة بياناته.

بعد الذهاب إلى قائمة الإعدادات (Settings)، اختر تطبيقات والمواقع الإلكترونية (Apps and Websites)، ثم انقر على جملة أظهر الكل (Show All)، وراجع جميع البرامج والألعاب الموجودة، وأزل أي تطبيق قد يكون هو المتسبب في اختراق الحساب، أو تشك في أنه تم تثبيته بواسطة المخترق.

4- أخبر أصدقائك وزملائك بالواقعة

اخبر أصدقائك الذين يمتلكون حسابا على موقع فيسبوك بحادث الاختراق، حتى لو تمكنت في النهاية من استعادة الحساب، خاصة في حالة إرسال المخترق لأي رسائل من حسابك، كما يجب عليك تفعيل خاصية اختيار 3 إلى 5 أصدقاء على فيسبوك، ليجؤي تعيينهم كجهات اتصال موثوق بهم (Trusted contacts)، بحيث يتمكن هؤلاء الأصدقاء، من إرسال رابط خاص إلى بريدك الإلكتروني، لتمكينك من استعادة حسابك، في حالة سرقته أو عدم تمكنك من الدخول إليه.