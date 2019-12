أخرها زيارة مستشفى سرطان.. مواقف لاتنسى من "صلاح" مع أطفال ليفربول

واصل اللاعب الدولي محمد صلاح، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي، خطف الأنظار خارج الملعب، من خلال استمرار سلسلة المواقف التي لا تنسى بين "مو" وأطفال ليفربول، وكان أخرها زيارة الفرعون المصري، رفقة زملاؤه في الريدز مع مديرهم الفني، أحد مستشفيات الأطفال المصابين بالأورام، في المدينة الإنجليزية، بمناسبة أعياد الميلاد "الكريسماس"، مساء أمس.

واصطحب لاعبو ليفربول، كأس دوري أبطال أوروبا معهم، والذي توج به الريدز في النسخة الأخيرة للبطولة، كما حرصوا على توزيع الهدايا على الأطفال، والتقاط الصور معهم، لإدخال البهجة عليهم، ولم تكن هذه المرة الأولى، التي تجمع صلاح مع أطفال الليفر، وسبقهم العديد من المواقف التي جمعت بينهما.

نرصدها لكم في التقرير التالي.

رفع طفل صغير من جماهير ليفربول، لافتة طوال أحداث مباراة ليفربول وتوتنهام، يطالب فيها بتيشرت محمد صلاح، ضمن منافسات الجولة الـ26 من بطولة الدوري الإنجليزي.

ولم يتوان صلاح في تلبية طلبه، وتوجه نحو الطفل بعد نهاية المباراة، ليقدم له التيشرت الخاص به كهدية، على الرغم أن المباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، إلا أنه أصر على تحقيق حلم الطفل الصغير.

قرر محمد صلاح، مواساة الطفل البريطاني، لويس فاولر بصورة تذكارية، عقب تعرضه لنزيف في أنفه، بعد اصطدامه بأحد أعمدة الإنارة، أثناء محاولته للحاق بسيارة صلاح، وعند مشاهدة الفرعون المصري للطفل، توقف والتقط معه العديد من الصور التذكارية، وفقًا لما نقلته شبكة سكاي نيوز.

ورصدت كاميرات الموقع الرسمي لنادي ليفربول، مفاجأة محمد صلاح، لطلاب إحدى مدارس ليفربول، في احتفالات عيد الميلاد، بالظهور في أحد البرامج معهم، وبدت علامات الدهشة واضحة، عقب خروج صلاح، للأطفال من خلف ستار يحمل صورته، أثناء حديثهم خلال الفيديو دون معرفتهم بوجوده من البداية.

أهدى نادي ليفربول الإنجليزي، إلى طفلين من نفس المدينة، برسم غرفتهما بالعديد من الشعارات، وجلب بعض تيشيرتات نجوم الفريق، وعلى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح، وجرى رسمه على أحد حوائط الغرفة، إلى جانب وجود التيشرت الخاص به.

One of our families won a bedroom makeover from @LFC @LFCFoundation These boys were dumbstruck by the amazing surprise when they got home! @PeterMooreLFC pic.twitter.com/yMd1Wylkje