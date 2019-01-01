أشهر الحيل التي ستجعل مشاهدتك لـ "يوتيوب" أكثر متعة

كل مستخدمي الكمبيوتر تقريباً يستخدمون موقع "يوتيوب" لسبب أو لآخر، لكن القليلين من يعلمون بوجود الكثير من المواقع الإلكترونية والإضافات (Add-ons) التي يمكن استخدامها للاستفادة من موقع "يوتيوب" لأقصى درجة ممكنة، نستعرض لكم أشهرها في هذا التقرير الذي نشره موقع "Make Use Of" الإلكتروني.

1- اعثر على الفيديوهات الجديدة غير المشهورة

يحتوي موقع يوتيوب على عدد خيالي من مقاطع الفيديو، التي تزداد بشكل مستمر، وهذا يؤدي إلى ضياع بعض المقاطع ذات المستوى الجيد، سواء كانت ترفيهية أو تعليمية، بسبب عدم جمعها لعدد كاف من الإعجابات، أو بسبب صغر حجم القناة الناشرة للفيديو، لكن هذه المشكلة يمكن التغلب عليها عن طريق موقع (Trinding)، الذي يتكون من مجموعة من المتابعين القدامى وذوي الخبرة بموقع يوتيوب، والذين يرشحون الفيديوهات الجيدة التي يقل عدد مرات مشاهدتها عن 50 ألف مشاهدة.

2- حول يوتيوب إلى تليفزيون للأطفال

على الرغم من وجود أكثر من طريقة لجعل اطفالك يشاهدون يوتيوب بدون القلق من تعرضهم للمحتوى غير اللائق، إلا أن موقع (Tele.Rocks) يتفوق عليها لأنه بالإضافة لاختياره المحتوى اللائق بالأطفال وتقسيمه لست فئات مختلفة، فإنه أيضا يتيح امكانية التشغيل المتواصل، بحيثي مكنك اختيار فئة الفيديوهات المطلوبة، مثل الطبيعة أو أفلام الكارتون أو الأفلام الكوميدية أو الأغاني، وترك الأطفال وحدهم، مطمئنا لفكرة أن الفيديوهات ستستمر بشكل تلقائي لساعات طويلة، إذا لزم الأمر، بدون القلق من أي محتوى غير مناسب.

3- حول أي فيديو إلى صورة متحركة (GIF)

أصبحت الصورة المتحركة، بصيغة GIF، من الأشكال الشائعة لتبادل المحتويات والتعبير عن الآراء حالياً، فمشاركة هدف من مباراة لكرة القدم أو موقف طريف أو لقطة لحادث غريب سيكون أمراً أسهل وأسرع إذا تم تبادل المقطع المرغوب في شكل صورة وليس مقطع فيديو.

يمكن زيارة موقع (Gifs) وادخال عنوان فيديو يوتيوب، أو أي فيديو آخر، يراد تحويله لصورة متحركة، أو يمكنك أيضاً إضافة كلمة (Gif) قبل اسم الموقع (Youtube) في العنوان الخاص بالفيديو، والمكتوب بشريط العنوان بمتصفح الإنترنت، ليصب عنوان الفيديو (www.gifyoutube.com/videoaddress)، بدلا من (www.youtube.com/videoaddress)

4- امزج أغنيتين معاً

يمكنك موقع (youtube Doubler) من تشغيل مقطعي فيديو بشكل متزامن وفي نافذة واحدة، مع التحكم في صوت كل فيديو وسرعة التشغيل، وبهذا يمكنك المزج بين أي أغنيتين أو مقطعي موسيقى مثلا، لتحصل على مقطع واحد يحتوي على صوت الأغنيتين في نفس الوقت.

5- اصنع شريط كوكتيل

بدلا من تنزيل كل الفيديوهات التي أعجبتك ومزجها معاً ببرنامج فيديو متخصص، يمكنك زيارة موقع (Drag on Tape) لتضيف أي فيديوهات تريدها من موقعي يوتيوب (You Tube) وساوند كلاود (Soundcloud)، وتضعهم في أي ترتيب مرغوب، لتكون النتيجة هو ملف واحد، سواء ملف صوتي أو فيديو، يحتوي على جميع المقاطع التي تمت إضافتها، بالترتيب الذي اخترته.

6- شاهد فيديوهات يوتيوب خارج نافذة الموقع

ربما ياتي وقت تضطر فيه لمشاهدة محاضرة على موقع "يوتيوب"، ويتطلب الأمر وقتها أن تكتب العديد من الملاحظات أو تنقل بعض الرسومات أو المعادلات، وهذا سيضطرك إما لتغيير نافذة يوتيوب أو تصغير متصفح الإنترنت أثناء تشغيل الفيديو، مما يعرضك تفوت لحظات هامة قد تضطر لإعادة مشاهدتها، أو إيقاف الفيديو في كل مرة ترغب في كتابة أو رسم شئ خارج نافذة اليوتيوب

هنا يأتي دور (Floating For YouTube)، وهو امتداد Extension خاص بمتصفح جوجل كروم (Google Crome)، يمكن تنزيله وتثبيته من متجر الإنترنت الخاص بالمتصفح، والمسمى (Chrome Webstore)، حيث سيمكنك هذا الامتداد من مشاهدة وسماع الفيديو في إطار صغير طاف، يمكن تحريك بمؤشر الفأرة لوضعه في أي مكان على الشاشة أثناء عمل أي شيء آخر في نافذة أخرى غير نافذة موقع يوتيوب.

7- اصنع قائمة بأغان من عدة مواقع

يمكنك موقع (Solon) من صنع قائمة أغان أو فيديوهات (Playlist) مكونة من مقاطع مأخوذة من ثلاث مواقع مختلفة، هي يوتيوب (Youtube)، و"ساوند كلاود" Soundcloud، وفيميو (Vimeo).

8- انتقل بين النوافذ بحرية

عند تنزيل وتثبيت امتداد (Smart Pause)، سيقوم الامتداد بإيقاف مقطع الفيديو الموجود بنافذة موقع "يوتيوب" عند تغيير النافذة أو تصغير المتصفح، موفرا الوقت والمجهود اللازمين لإيقاف المقطع يدويا في كل مرة.