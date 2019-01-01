راتب مليون جنيه.. ملكة بريطانيا تريد مديرا لحساباتها بمواقع التواصل

تبحث الملكة إليزابيث الثانية، ملكة بريطانيا، عن شخص جيد ولديه خبرة في وسائل التواصل الاجتماعي، لتعزيز ملفها الشخصي على مختلف منصات السوشيال ميديا عبر الإنترنت.

ومن المقرر أن يتقاضى من يحصل على الوظيفة راتب يتراوح بين 45 ألف و50 ألف جنيه إسترليني، "نحو مليون جنيه مصري" للإشراف على حسابات الملكة عبر منصات ليزي وإنستجرام وتويتر، وفقا لموقع "ladbible" البريطاني.

المسمى المعلن لهذه الوظيفة هو "رئيس المشاركة الرقمية"، والمرشح الناجح سيعمل من الاثنين إلى الجمعة كل أسبوع كعضو في فريق الاتصالات الملكي من قصر باكنجهام.

يتابع حساب الملكة إليزابيث عبر إنستجرام حوالي 6.9 مليون شخص، كما يتابعها حوالي 4.1 مليون شخص على حساب تويتر، وعلى ما يبدو، تحرص إليزابيث الثانية على تعزيز ملفها التعريفي عبر السوشيال ميديا.

يقول الإعلان عن الوظيفة: "الأمر يتطلب سبل وإيجاد طرق جديدة للحفاظ على وجود الملكة في نظر الجمهور وعلى المسرح العالمي، وهذا ما يجعل العمل مع العائلة المالكة استثنائيا، ودور الاتصالات الملكية هو إشراك جمهور عالمي حول الدور العام للأسرة الملكية وعملها".

وتابع الإعلان "سيكون التحدي الذي يواجهك هو قيادة وتطوير استراتيجيتنا للاتصالات الرقمية، وضمان استخدامنا الفعال لمجموعة من المنصات الرقمية لدعم هذه الأهداف".