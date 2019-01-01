الرابطة الألمانية لأطباء العيون تكشف عن خطر يهدد مرضى قصر النظر

08:08 م | الجمعة 13 ديسمبر 2019
تتمثل العلامات التحذيرية لانفصال الشبكية في تدهور الرؤية.

تتمثل العلامات التحذيرية لانفصال الشبكية في تدهور الرؤية.

كتب: الوطن

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هل تسبب الهواتف والأجهزة اللوحية قصر النظر؟

كشفت الرابطة الألمانية لأطباء العيون عن خطر يهدد مرضى قصر النظر، وهو انفصال الشبكية بدءًا من – 3 ديوبتر، وهي وحدة قياس الطاقة البصرية للعدسات.

وتحدث تلك المخاطر بسبب شكل مقلة العين، حيث تكون أطول من الطبيعي لمن يعانون من قصر النظر، ما يجعل الشبكية أكثر نحافة، وأكثر عرضه للضرر، وقد تصاب بمشاكل مثل ثقوب الشبكية، قد تؤدي إلى انفصال الشبكية في حالة عدم علاجها في الوقت المناسب، وفقًا لموقع "سكاي نيوز".

وتتمثل أعراض انفصال الشبكية، في تدهور قدرة المريض على الرؤية، فضلا عن الرؤية المشوشة بتخيل وجود ظلال أو رؤية ومضات ضوئية أو نقاط سوداء، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

وتستلزم ملاحظة هذه الأعراض استشارة الطبيب على وجه السرعة للخضوع للعلاج في الوقت المناسب مثل العلاج بالليزر.

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