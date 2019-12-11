فيديو.. آخرها إصابة كومان.. 5 إصابات مُرعبة في الساحرة المستديرة

06:21 ص | الجمعة 13 ديسمبر 2019
إصابة كومان

إصابة كومان

كتب: حسن شحاته

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في ظل الإصابات العنيفة التي تشهدها الملاعب العالمية، أعادت إصابة كينجسلي كومان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونيخ الألماني أمام نظيره توتنهام الإنجليزي، أذهان عشاق الساحرة المستديرة إلى أكثر الإصابات المرعبة التي تعرض لها اللاعبين داخل ملعب المباراة.

ونرصد لكم في التقرير التالي أخطر 5 إصابات في ملاعب الساحرة المستديرة:

كينجسلي كومان

شهدت مباراة بايرن ميونيخ وتوتنهام حالة كبيرة من الذهول انتابت مشجعي الفريقين، عقب الإصابة المروعة التي تعرض لها كينجسلي كومان، لاعب البافاري في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، خلال ركضه إثر تصادم قدميه ببعضهما في محاولته اللحاق بالكرة.

زلاتان إبراهيموفيتش

وفي سيناريو مشابه لإصابة كومان، تعرض المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لإصابة قوية بقطع في الرباط الصليبي الأمامي والخلفي، إثر التواء في ركبته أثناء محاولته القفز للحصول على الكرة، عندما كان لاعبًا ضمن صفوف مانشستر يونايتد الإنجليزي، وذلك في مباراة فريقه أمام أندرلخت البلجيكي، في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

ديمبا با

في واحدة من أبشع الإصابات التي شهدتها الملاعب العالمية، تعرض السنغالي ديمبا با، مهاجم شنجهاي شينهو حينها لإصابة مُروعة، إثر تدخل قوي من سون شيانج، أدى إلى كسر في ساقه اليسرى، في المباراة التي أنتهت بفوز فريقه بهدفين مقابل هدف في بطولة الدوري الصيني.

أندريا جوميز

تعرض البرتغالي أندريا جوميز، لاعب وسط إيفرتون، لإصابة قوية في مباراة فريقه ضد توتنهام، إثر تدخل عنيف من الكوري الجنوبي هيونج سون، ليسقطه أرضًا قبل أن يدهس الإيفواري سيرجيه أورييه على قدمه، ليتسبب في انفصال وجه قدم جوميزعن ساقه، في المباراة التي أنتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة الـ11 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

لوك شو

شهدت مباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي وأيندهوفن الهولندي، حالة كبيرة من الذهول انتابت مشجعي الفريقين، عقب إصابة مروعة للإنجليزي لوك شو، الظهير الأيسر لليونايتد، إثر تدخل عنيف من المكسيكي هيكتور مورينو.

وكشف الفحوصات الطبية، عن إصابة اللاعب بكسر في الشظية، ضمن المباراة التي جمعت بينهما في افتتاح منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا لعام 2015.

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