يعتبرونه أسطورة.. العثور على أفعى "كوبرا" برأسين في الهند

عثر الفلاحون في غابة بقرية إكاروخي بالهند على أفعى كوبرا من نوع "monocled cobra" السام، غريبة الشكل، إذ لها رأسان.

وقال كوستاف تشاكرابورتي، عالم الزواحف في إدارة الغابات المحلية بالهند، إن فريقًا من الإدارة لم يتمكن من إنقاذ الثعبان ذي الرأسين، وذلك لأن القرويين المحليين يحملون "معتقدات أسطورية" حول الثعابين ذات الرأسين، وبالتالي رفضوا إعطاء الحيوان للفريق.

وأضاف أن هذه الحالات ذوات الرأسين "قضية بيولوجية" مماثلة للإنسان "ذو الرأسين"، بحسب موقع "ladbible" البريطاني.

وأشار تشاكرابوتي إلى أن حصول الخبراء على هذا الثعبان يمكن أن يساعد في إطالة عمره، مفسرا سبب الحالة الغريبة بأنه قد يكون الرأسين ربما نشأ عندما تم تقسيم الجنين أو بسبب عوامل بيئية.

وتعيش أفعى "monocled cobra" السامة في الهند والصين وفيتنام وكمبوديا وبنغلاديش وبوتان وميانمار ولاوس ونيبال وتايلاند.

وهذه ليست أول مرة يتم اكتشاف حالات نادرة في تكوين الحيوانات، فخلال الشهر الماضي، في واقعة غريبة في الأراضي الأمريكية، قامت روشيل ستيفن، مؤسسة أحد مركز إنقاذ الكلاب، بتبني "كلب" ولد بذيل إضافي في منتصف وجهه، بعدما تمت رؤيته أثناء تجوله في أحد الشوارع بفرده.

وتم نقل الكلب بعدها إلى مركزها "Mac’s Mission" المتخصص في مساعدة الكلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة، بمدينة كيب جيراردو في ولاية ميزوري الأمريكية، وفقًا لما ذكرته صحيفة الاندبندنت البريطانية.

وقامت روشيل بتسمية الكلب بـ"نروال" نظرًا لشذوذه بخروج ذيل من رأسه، وهو الاسم الذي يطلق على الحوت النروال صاحب أطول قرن في العالم.