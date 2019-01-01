من يديك.. كيف تعرف أن قلبك سليم في 30 ثانية؟

12:01 ص | الجمعة 13 ديسمبر 2019
طريقة بسيطة لاطمئنان على صحة القلب

طريقة بسيطة لاطمئنان على صحة القلب

كتب: مصطفى الصبري

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من الغريب أن القلب لا يزال بإمكانه أن ينبض حتى عندما ينفصل عن جسم الإنسان، وهذا هو مكمن قوته، ومن المهم الحفاظ على صحة القلب من أجل أن نعيش حياة صحية.

قال موقع "برايت سايد" إن هناك بعض الأشياء التي يمكننا القيام بها للتأكد من أن كل شيء على ما يرام حول صحة القلب، وعرض طريقة بسيطة يمكن من خلالها التحقق من صحة القلب في غضون 30 ثانية فقط.

الخطوة الأولى

صب ماء بارد في حوض أو إناء كبير بما يكفي ليناسب يديك، ويجب وضع بعض مكعبات الثلج في الحوض لتحقيق نتائج أفضل.

الخطوة الثانية

ضع يديك في الماء ومكعبات الثلج لمدة 30 ثانية بالضبط، فذلك سيساعدك على معرفة كيفية استجابة دمك عندما يتلامس مع البرد.

بعد هاتين الخطوتين، هناك نتيجتين محتمليتين، وهما:

احمرار الأصابع

إذا صارت أصابعك حمراء، فهذه أخبار جيدة، لأن هذا يعني أنه لا يوجد لديك أي مشاكل متعلقة بالأوكسجين في دمك، وأن قلبك والدورة الدموية بصحة جيدة.

تصبح الأصابع شاحبة أو مزرقة

إذا أصبحت أطراف أصابعك شاحبة أو مزرقة، فربما تكون لديك مشاكل في الدورة الدموية، ويحدث هذا بسبب انخفاض مستويات الأكسجين في خلايا الدم الحمراء أو بسبب وجود مشاكل في إدخال الدم المؤكسج في جسمك.

في هذه الحالة، ينبغي أن تحاول تدفئة المنطقة المزرقة أو تدليكها لإعادتها إلى وضعها الطبيعي، وإذا لم يحدث هذا، فمن الأفضل أن ترى طبيبك، وخصوصا إذا كان اللون المزرق مصحوبًا بما يلي:

- اللهث أثناء التنفس.

- حمى.

- صداع في الرأس.

- ألم في الصدر.

- التعرق.

- تنميل في الذراعين والساقين واليدين والأصابع.

- الدوخة أو الإغماء.

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