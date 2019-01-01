"الشتا لسه مجاش".. الأرصاد تفسر أمطار الخريف

تشهد محافظات الجمهورية، حاليا، سقوط أمطار غزيرة ورياح بادرة ورعد وبرق، على مناطق متفرقة، وذلك وفق توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتغيرات جوية.

الأرصاد الجوية: نعيش حاليا أجواء شتوية طبيعية

ووصف الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، الحالة الجوية التي تشهدها مصر، حاليا، بالأجواء الشتوية المتوقع حدوثها في نهاية فصل الخريف حسب المؤشرات والتوزيعات المناخية، لافتا إلى أن الشتاء يبدأ جغرافيا بعد 11 يوما تحديدا 23 ديسمبر.

وأضاف شاهين، خلال حديثه مع "الوطن"، أن تلك الموجة الباردة المصاحبة بالأمطار الغزيزة، بسبب نشاط الرياح وتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والتي يصاحبها سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال سيناء تمتد حتى شمال الصعيد، تكون غزيرة ورعدية على بعض المناطق، بجانب اضطراب في حركة الملاحة البحرية.

وأكد مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، أنه من الضروري خلال هذا الطقس ارتداء الملابس الثقيلة ومتابعة النشرات الجوية، لافتا إلى أن محافظات الجمهورية ستشهد غدا الجمعة، تحسنا ملحوظا مع هدوء نسبي وانحسار فرص سقوط الأمطار.