بيبو ورمضان موعودان باللقاء.. صورة في طفولة العفيجي وزيارة شباك عبدالمنصف

02:45 ص | الخميس 12 ديسمبر 2019
رمضان صبحي وخالد بيبو

رمضان صبحي وخالد بيبو

كتب: مصطفى الصبري

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نجح النادي الأهلي في الفوز على فريق وادي دجلة بثلاثة أهداف دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما وانتهت مساء أمس، على ستاد السلام، ضمن مباريات الجولة السابعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء هدف الأهلي الأخير بقدم أحمد الشيخ، في الدقيقة 93 من عمر اللقاء، وأحرز الهدف الثاني المغربي وليد أزارو، في الدقيقة 72 من زمن المباراة.

أما الهدف الأول فأحرزه رمضان صبحي في شباك حارس مرمى وادي دجلة محمد عبدالمنصف في الدقيقة 53 من عمر اللقاء، بعدما تمكن من مراوغة مدافع الخصم ثم سدد كرة قوية في الشباك، ليصبح بذلك هدفه الأول في عرين عبدالمنصف، الذي استقبل من لاعبي الأهلي 63 هدفا طوال مسيرته.

هدف رمضان في شباك عبدالمنصف أعاد للأذهان فيديو قديما لرمضان صبحي، عام 2008، كان عمره 10 سنوات، يستعرض مهاراته أمام خالد بيبو خلال وجوده ضيفا في برنامج تليفزيوني كان يقدمه محمود الخطيب أسطورة الأهلي، على قناة "مودرن" حول المواهب الصغيرة في مصر.

ووجود رمضان مع خالد بيبو معا وهو لا يزال طفلا صغيرا عاد لأذهان الجماهير بعد مباراة اليوم أمام وادي دجلة تحديدا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رغم مرور أكثر من 10 سنوات على تسجيله، كان من بوابة التعجب من "تخيل أن هذا الطفل الصغير وذاك اللاعب الكبير كلاهما أحرز أهدافا في شباك عبدالمنصف".

خالد بيبو نجم الأهلي السابق حقق رقماً قياسياً ما زال ينفرد به بتسجيل 4 أهداف "سوبر هاتريك" في مرمى عبدالمنصف، حينما كان حارس مرمى الزمالك في لقاء الدور الثاني للدوري الممتاز موسم 2001-2002 والذي حقق خلاله الأحمر فوزاً عريضاً بنتيجة 6 -1.

أما عن مباراة الأهلي اليوم، جاءت جيدة المستوى، حيث ضغط الفريق الأحمر بشكل قوي منذ البداية، من أجل إحراز الهدف الأول، وفي المقابل اعتمد وادي دجلة على التنظيم الدفاعي، باحثا عن استغلال الهجمات المرتدة والمساحات خلف دفاع الأهلي.

وانتهت المباراة 3-0 لصالح الشياطين الحمر، ليتصدر فريق الأهلي جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، بينما توقف رصيد فريق وادي دجلة عند ثلاث نقاط في المركز الأخير.

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