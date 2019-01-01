موجودة في كل منزل.. أطعمة نتناولها يوميًا قد تسبب التسمم الغذائي

الحصول على التغذية المتوازنة من الأمور المهمة التي يجب أن تأخذها في اعتبارك عند اختيار ما تتناوله، لكن عليك أن تعرف أن بعض الأطعمة الموجودة في منزلك قد تكون سما قاتلا وأنت لا تدرى، بل على العكس تعتبرها صحية ومفيدة.

ووفقًا لتقرير موقع "WebMad" فإن التسمم الغذائي يحدث بسبب تناول الطعمة الملوثة بالبكتريا والجراثيم التي تقوم بإنتاجها كائنات حية مجهرية، ويعتقد الأطباء أن 80% من حالات التسمم الشائعة تكون بسبب تلك الكائنات، وأكثرها شيوعًا على الإطلاق هي بكتريا الليستريا، والسالمونيلا، وإىكولاي.

وتنمو تلك البكتريا بشكل خاص داخل بعض الأطعمة، ويجب الانتباه إلى طريقة طهوها لتجنب الإصابة بالتسمم الغذائي

منتجات الألبان مرتع خاص لبكتريا الليستريا

تعتبر منتجات الألبان بكل أنواعها ما بين الزبادي والجبن، مرتعا خصبا لبكتريا الليستريا، خاصة غير المبسترة، وتكون خطرا شديدا في بعض الأحيان قد يؤدى إلى الوفاة، خاصة للسيدات الحوامل، وكبار السن، ومن يعانون من أمراض مناعية مثل الذئبة الحمراء، وغيرها، ولتجنب هذا النوع من التسمم الغذائي، ينبغي التأكد من غلى اللبن جيدًا.

اللحوم المجمدة إذا لم يتم طهوها جيدًا قد تسبب التسمم

اللحوم المجمدة قد تحتوى على بكتريا الليستريا، وقد تؤدى إلى التسمم، لكن من حسن الحظ أن تلك البكتريا تموت خلال طهوها على درجة حرارة مرتفعة، لذلك يجب تناول تلك الأطعمة مطهوة بشكل جيد.

كما أن بكتري إيكولاي تتواجد في أمعاء الحيوانات، وقد تنتقل إلى اللحم أثناء عملية الذبح، والإصابة بهذه البكتريا يسبب آلام شديدة فى البطن، إسهال شديد قد يؤدى إلى الجفاف، القيء، وتستمر هذه الأعراض لمدة أسبوع.

الدجاج والبيض يحتوي على بكتريا السالمونيلا

تعيش بكتريا السالمونيلا في لحم الدجاج والبيض نظرًا لأنها تختلط ببراز هذه الطيور، وتسبب الإصابة بتلك البكتريا آلام البطن، وارتفاع حرارة الجسم "الحمي"، الإسهال المستمر والذي يظهر خلال فترة تتراوح من يوم إلى 3 أيام، وتستمر تلك الأعراض خلال فترة من 4 -7 أيام.

لذلك يفضل تناول الطعام المطهو بشكل جيد وعلى درجة حرارة مرتفعة، وتجنب تناول البيض النصف مطهو أو "البيض العيون".

الأطعمة المعلبة قد تسبب الوفاة بسبب البولوتويزم

وتعتبر منظمة الصحة الأطعمة المعلبة وخاصة اللحوم منها من الأطعمة المسببة للسرطان، بسبب احتوائها على المواد الحافظة، كما أن تلك المنتجات مثل المقرمشات والحساء.

كما إن تخزين تلك المعلبات قد يؤدى إلى إفراز سموم البولوتزم، رغم أنها من المشاكل النادرة، وهي تظهر في العسل واللحوم والأسماك المدخنة، وتكون أعراض الإصابة آلام شديد بالبطن، القيء، وصعوبة التنفس والبلع، اضطراب الرؤية، الشعور بالضعف، وقد يؤدى لحدوث شلل.

لذلك انتبه جيدًا لمدة صلاحية المعلبات، وأن تكون ذات علامة تجارية معروفة، ويتم شراؤها من أماكن واثقة.

الخضروات الطازجة قد تحتوى على بكتريا السالمونيلا

تنمو بكتريا السالمونيلا أيضا في الخضراوات الطازجة وخاصة التي تحتوى على كميات مناسبة من الماء مصل الطماطم، الفلفل الحار، والخيار، والخس، وغيره، ولأن تلك الأطعمة غالبًا تؤكل دون أن تطهو، لذلك يجب غسلها جيدًا بالماء الجاري وليس المنقوع، ثم تجفيف الخضروات جيدًا.