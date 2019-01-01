بطولة الطفل أرشي ييتس.. "ديزني" تؤكد إعادة إنتاج Home Alone

09:15 م | الأربعاء 11 ديسمبر 2019
ماكولاي كولكين وأرشي ييتس

ماكولاي كولكين وأرشي ييتس

كتب: مصطفى الصبري

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في وقت سابق من هذا العام، أعلنت شركة "ديزني" عن خططها لإعادة إنتاج الفيلم الشهير "Home Alone"، ولم تعلن وقتها عن أي تفاصيل، حتى خرجت مؤخرا وأعلنت عن من سيلعب دور البطولة.

وأكدت شركة ديزني أنها ستعيد إنتاج الفيلم الذي يعتبر أيقونة عيد الميلاد منذ عام 1990، وسيلعب دور البطولة الطفل أرشي ييتس، الذي يحل محل ماكولاي كولكين، بحسب موقع "lad bible" البريطاني.

وجاء أيضا أن الممثل روب ديلاني والنجمة إيلي كيمبر سيشاركان ييتش البطولة في الفيلم الذي من المقرر أن يبدأ تصويره في أوائل العام المقبل في كندا.

ويخرج "وحيدا في المنزل" في شكله الجديد، دان مازر، المشهور بإخراج سلسلة Dirty Grandpa، وساشا بارون كوهين، ويكتب السيناريو ميكي داي وستريتر سيدل.

تم الإعلان عن إعادة إنتاج Home Alone خلال فصل الصيف الماضي، حيث قال رئيس شركة ديزني بوب إيجر إنه سيتم "إعادة تصوره لجيل جديد".

وعلى الرغم من أنه لم يتم بعد الإعلان عن قصة الفيلم الجديد، فمن المرجح ألا ينحرف كثيرًا عن الأصل.

وإضافة إلى Home Alone، تعتزم شركة الترفيه العملاقة ديزني أيضًا إعادة إحياء أفلام Night in the Museum وDiary of a Wimpy Kid وCheaper by the Dozen.

الجدير بالذكر أن فيلم "وحيدا في المنزل" يعد واحدا من أكثر الأفلام في تاريخ السينما تحقيقا للإيرادات، حيث تجاوزت إيراداته في أجزائه الأربعة 476 مليون دولار أمريكي.

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