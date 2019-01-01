زلزال كريت.. لماذا شعر بعض المصريين بهزة أرضية ليلة أمس؟

تبادل مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس، منشورات تفيد بشعورهم بهزة أرضية بسبب زلزال في مناطق شرق القاهرة وخاصة مدينة نصر.

وجاءت التعليقات من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بـ "هو في إيه"، "حد حس بالزلزال يا جماعة"، "أنا السرير اتهز"، "ده زلزال بجد يا جماعة"، "فين ده أمال أنا معنديش زلزال ليه هو أنا بره الكوكب"، "لأ يا جماعة أنا محستش بزلزال".

ورد الدكتور أبو العلا أمين، أستاذ الزلازل ورئيس المعهد القومي لبحوث الفلك السابق، على التعليقات مؤكدا أنه لم يحدث زلزال في مصر وربما يكون ما شعر فيه سكان شرق القاهرة أو مدينة نصر تحديدا، هو بسبب أن هذه المناطق مليئة بالمصانع والشركات الإنشائية، فمن الممكن أن يكون حدث شيئا كبيرا بداخل أحدهم أدى لذلك: "شمال شرق القاهرة فيها شغل كتير ممكن يكون أحد الشركات بتعمل حاجة أو تفجير فيها".

وأشار أستاذ الزلازل، إلى أن منطقة جنوب شرق البحر المتوسط ، تعد أكبر مصدر زلزالي يؤثر على مصر، خاصة المنطقة التي تقع بين جزيرة كريت وجزيرة قبرص: "باختصار اللي بيحصل في المنطقة دي أن الصفيحة التكتونية المكونة في قارة أفريقيا وهي عبارة عن طبقة عملاقة بيمتد عمقها إلى 125 كيلو تحت اليابسة، و75 تحت المياه بتصطدم مع الصفيحة التكتونية في قارة أوروبا، فيحدث فيها زلازل، ونتيجة هذا الاصطدام بتتكون خنادق عميقة وأخوار، وده اللي بيسبب زلزال وبيتسجل يوميا في مصر 4 زلازل غير محسوسة".

وتابع، أن ما شعر به المصريون أمس ربما بسبب الزلزال الذي ضرب جزيرة كريت اليونانية، لذا شعر بالزلزال بعض سكان مناطق الساحل الشمالي فقط في مصر، وليس شرق القاهرة: "بسبب أنه بيكون قوي شوية".